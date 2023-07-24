Культура

Предпродажу билетов на фестиваль «Добрый рок 2024» запустили организаторы

Стартовала предпродажа билетов на XII Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок 2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«Что ни день, то новые воспоминания об уже прошедшем Добром роке 2023", а впереди, в следующем году, у нас главный опен-эйер рок-музыки в Псковской области - "Добрый рок 2024". Прекрасно понимаем, что ещё свежо в памяти настроение, полученное от этой маленькой прожитой жизни на фестивале, некоторые даже браслеты ещё не сняли с автомобилей, а это значит, что и в следующем году вы точно снова будете с нами и привезете друзей. После ваших пожеланий и собственной работы над ошибками очень надеемся, что следующее лето на фестивале принесёт ещё более интересные и запоминающиеся моменты!» – отметил Андрей Семенов.

По самой минимальной цене приобрести билеты можно по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.

Сайт фестиваля: добрыйрок.рф.

«Добрый рок 2023» пройдёт с 5 по 7 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

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