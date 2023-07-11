Культура

Фестиваль живой музыки «Добрый рок» может получить постоянную прописку

XI Международный фестиваль живой музыки «Добрый рок» может получить постоянную прописку в поселке Палкино, на береговой линии озера Смолинского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото предоставлено Андреем Семеновым

«Администрация Палкинского района и жители поселка, благодарю вас за то, что приютили фестиваль в этом году. Надеюсь, наша дружба продолжится в следующем. Мы всерьез задумываемся о проведении фестиваля на этой же площадке с 5 по 7 июля 2024 года», – отметил Андрей Семенов.

Глава муниципалитета Ольга Потапова сказала, что в администрации обсудили этот вопрос и отнеслись к нему положительно.

«До фестиваля мы очень переживали, как он пройдет, ведь много приезжих людей для Палкино редкость. Все прошло спокойно, без происшествий. Самое главное во всей этой истории, что так развивается туристическая привлекательность. Местные магазины получили приличную выручку, то есть и экономика пошла в небольшой рост. После фестиваля там навели порядок, вывезли мусор, оставили после себя чистоту. Все договоренности, которые у нас были, организаторы соблюли. Жители в большей степени положительно отзываются о фестивале. Некоторые моменты ещё требуют небольшой доработки, но они не критичные», – сказала Ольга Потапова.

Фестиваль состоялся при поддержке Псковской Ленты Новостей и радиостанции «Наше радио Псков»