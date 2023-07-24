Культура

Пушкинский заповедник открыл выставку о Валентине Курбатове в Витебске

В рамках Дней Псковской области в городе Витебске сегодня, 28 июля, в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина открыли фотовыставку «Валентин Курбатов. Писатель. Псковский гражданин» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в экспозицию вошли 24 снимка — фотографии Валентина Курбатова, в разные десятилетия сделанные одним из самых интересных советских репортёров, фотокорреспондентом «ИТАР-ТАСС» с 1967 до 2016 года, дважды лауреатом премии World Press Photo, давним другом музея Юрием Белинским.

Выразительные кадры, запечатлевшие Валентина Курбатова дома в Пскове и в Михайловском, с которым его жизнь и творчество были связаны самым тесным образом, сопровождены цитатами из писем и книг выдающегося литератора.

Планируется, что экспозиция из Пушкинского заповедника в Витебской областной научной библиотеке будет работать чуть более двух недель, до 15 августа. В музее напомнили, что совсем недавно здесь экспонировали другую выставку, также подготовленную музейщиками из псковского Святогорья.