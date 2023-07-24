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Культура

Вышел тизер-трейлер снятого в Псковского области фильма «Холоп 2»

31.07.2023 16:23|ПсковКомментариев: 0

Вышел тизер-трейлер и тизер-постер новогодней комедии «Холоп 2» от студии Yellow, Black and White онлайн-кинотеатра Start, MEM Cinema Production, при участии телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор картины — кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе телеканала «Россия».

«На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и "отмазать" ту от закона, чем взяться за её перевоспитание», - говорится в анонсе.

Над второй частью «Холопа» работает та же команда — включая сценаристов и продюсеров — что создавала и первый фильм. Режиссерское кресло снова занял Клим Шипенко.

Напомним, продолжение фильма «Холоп» снимали и в Псковской области. Съемки проводили в кинодеревне в урочище Лосковском в Новоржевском районе.

Теги: #Псковская область #фильмы #съемки
Источник: Псковская Лента Новостей
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