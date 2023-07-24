Культура

День памяти художника Антона Легашова отмечают в Псковском музее-заповеднике

Работа художника Антона Легашова «В горах Китая» представлена в картинной галерее Псковского музея-заповедника. Специально к памятной дате художника старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Наталья Кушакова рассказала Псковской Ленте Новостей о жизни и творчестве живописца.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Картина «В горах Китая» датирована 1859 годом, временем, когда Китай все еще продолжал оставаться закрытой и потому малоизвестной европейцам страной. Тем, казалось бы, удивительнее рассматривать образ загадочной Поднебесной на холсте русского художника середины XIX столетия», - отметили в музее.

Возможность оказаться в Китае выпускник академии художеств Антон Легашов получил благодаря участию в составе Русской духовной миссии в Пекине. В музее напомнили, что российская духовная миссия была учреждена еще в 1713 году и действовала в Пекине вплоть до 1864 года. Поскольку никаких официальных дипломатических связей с Китаем не существовало, миссия играла важную роль в установлении российско-китайских отношений, а также стала первым центром по изучению Китая. Обычно в миссию входили десять-двенадцать человек, ее состав менялся один раз в десять лет. В 1830 году по рекомендации президента Императорской Академии художеств А. Н. Оленина в штат XI духовной миссии был впервые зачислен художник. Им стал А. М. Легашов, которому, как и всем миссионерам, предстояло провести в Китае положенный срок. Для художника была составлена специальная инструкция, в которой говорилось о необходимости приложить все старания к изучению секретов изготовления и употребления китайских красок, славящихся своей прочностью и яркостью.

Важная роль отводилась рисованию с натуры, при этом акцент делался на правдивость в передаче этнографических подробностей. Кроме того, художник должен был писать портреты китайской знати – прежде всего чиновников, приближенных ко двору императора, заводя таким образом полезные связи, заметили в музее. Исследователь Е. Н. Нестерова, ссылаясь на «Художественную газету» за 1838 год, отмечает, что «слава Легашова в Пекине сравнилась со славою Тициана в Италии и, без сомнения, превзошла последнюю».

По возвращении в Петербург Легашов получил орден Святого Станислава 3-й степени и пенсион. В последующие годы художник трудился в качестве учителя рисования в Петербургском технологическом институте, но в своем творчестве неоднократно обращался к созданию картин-воспоминаний, связанных с пребыванием в Китае. Одна из таких работ – картина «В горах Китая» из псковского собрания, происходящая из коллекции Ф. М. Плюшкина.

«Художник изображает характерный китайский пейзаж - небо, подернутое облаками, цепи горных кряжей, бледнеющих к линии горизонта. Мягко изогнутое русло реки делит пространство первого плана на две части. В каждой запечатлен свой сюжет – сцена охоты в правой части и сцена отдыха путника (купца или чиновника?) в небольшом селении у реки в левой. Мужчина в ярко-красном одеянии, чуть склонившись, принимает от слуги чашу с водой, чтобы утолить жажду, поодаль от него другой слуга придерживает белого скакуна, готового двинуться в путь. Художник внимательно фиксирует крой одежды, специфические прически (косы), головные уборы и другие бытовые детали, тщательно прописывая их острым кончиком кисти», - рассказали о работе в музее.

«Композиционный строй картины отчасти напоминает образ традиционного китайского пейзажа, с его растворяющимися горными вершинами, спокойным течением воды и точными силуэтами деревьев и растительности. Но академическая выучка, материал и техника письма, четко поставленные перед Легашевым задачи представляют пытливый европейский взгляд на китайский ландшафт с присущими для этого взгляда конкретикой и стремлением к материальной убедительности», - добавили в учреждении.

Специалисты отметили, что столь редкие и даже экзотичные по своей тематике полотна А. Легашова стали живописными свидетельствами одной из интереснейших и плодотворных страниц жизни художника, а для современников – возможностью чуть ближе познакомиться с загадочным миром далекой азиатской страны.