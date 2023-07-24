Культура

Сериал про Минина и Пожарского будут снимать в Пскове 4 августа

Многосерийный фильм «Казачок» будут снимать в Пскове 4 августа, картина посвящена событиям 1612 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

«"Казачок" – это приключенческий молодежный многосерийный фильм, в котором главный герой совершает увлекательное путешествие в 1612 год и становится свидетелем формирования народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которое смогло одержать победу над поляками и изгнать захватчиков из Москвы 4 ноября 1612 года. Фильм носит одновременно развлекательный и исторически-просвещающий характер», - рассказали в администрации.

Напомним, из-за съемок сериала «Казачок» в Пскове ограничат движение транспорта.

Смотрите также Из-за съемок сериала в Пскове ограничат движение транспорта

Ранее сообщалось, что подготовка к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» идет в кинодеревне в Новоржевском районе.