Культура

Ольга Тимофеева: Нацпроект дал возможность получать услуги в сфере культуры по современным стандартам

При комитете по культуре Псковской области создан проектный офис, где разрабатываются эскизные проекты домов культуры, библиотек и музеев. А в Острове завершается строительство Центра культурного развития. Его возводят с нуля, и местный опыт, вероятно, будет масштабирован на всю страну. Все это делается на нацпроекту «Культура». О работе над ним в регионе, о просмотре спектаклей Мариинки в сельских ДК, о зарплатах культработников и о надежде на внедрение программы «Земский работник культуры» в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева.

- Ольга Александровна, чем нацпроект полезен сфере культуры в Псковской области и ее жителям?

- Нацпроект «Культура» стартовал в 2019-м году, то есть мы работаем по нему пятый год и реализуем три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», и «Цифровая культура».

На первое место по значимости я бы поставила приведение в порядок сельских домов культуры, муниципальных музеев, библиотек по проекту «Культурная среда». Вы знаете, что на протяжении большого количества лет системной работы в этом направлении не велось. Ежегодно мы видели ухудшение состояния материальной базы. Не каждому муниципалитету под силу содержать учреждения культуры, когда стоит много других задач в сферах образования, коммунального и дорожного хозяйства. К сожалению, культура в этом списке не под номером один.

Нацпроект дал толчок этим процессам. Дал возможность жителям области получать услуги в сфере культуры по современным стандартам. Повсеместно проходят ремонты, оснащение, состоялась покупка двадцати автоклубов, с помощью которых проводятся культурные мероприятия, в том числе, в маленьких деревнях, где живут сто-двести человек и где содержать полноценное учреждение культуры достаточно проблематично.

- То есть можно сказать, что, если до появления нацпроекта, основные средства в сфере культуры тратились на крупные города, на Псков и Великие Луки, то сейчас деньги пошли не просто райцентры, а даже в деревни?

- Так и есть, они в приоритете. Вы не увидите у нас в планах по нацпроекту ремонта районного или городского дома культуры. Сегодня все внимание направлено на сельские дома культуры.

С начала реализации в Псковской области нацпроекта «Культура» реконструированы или капитально отремонтированы Красинский сельский дом культуры (Палкинский район), Смуравьевский дом культуры (Гдовский район), Бежаницкий районный центр культуры, Родинский дом культуры (Псковский район), Усвятский районный центр культуры, Районный дом культуры (Струги Красные), Лющикский сельский центр культуры (Бежаницкий район), Переслегинский сельский дом культуры (Великолукский район).

Один из Домов культуры был обновлен в Усвятах.

Мы говорим о том, что главное наше богатство - это люди, и в рамках регионального проекта «Творческие люди» проводим различные конкурсы, смотры, определяем лучшие учреждения культуры на селе, лучших работников культуры. То есть мы выявляем людей, которые в глубинке, на селе, занимаются культурой, несмотря на все трудности. Плюс в рамках этого же проекта работает система грантов от «Фонда культуры», финансовую поддержку получают проекты, направленные на сохранение традиций.

Премии лучшим учреждениям культуры и их сотрудникам выплачиваются в Псковской области с 2021 года. За это время 17 сельских ДК получили по 100 тысяч рублей, 12 работников - по 50 тысяч рублей.

По проекту «Цифровая культура» оснащаются виртуальные концертные залы в райцентрах и на селе, в них проходит трансляция выступлений с крупных концертных площадок, из известных театров.

В Великих Луках виртуальный концертный зал совмещен с традиционным.

- Не совсем понятно, чем это отличается от того, чтобы дома включить подобную запись, выложенную в интернете?

- Когда вы приходите в виртуальный концертный зал, скажем, на спектакль Мариинского театра, благодаря звуку и картинке создается ощущение, что находитесь в самом театре. Современное профессиональное оборудование позволяет удаленно получить качественную услугу, которая формируется федеральными институтами в сфере культуры. Грубо можно провести аналогию с разницей от просмотра фильма дома или в кинотеатре - совсем другие впечатления. Концерты и спектакли специально записываются для трансляции, идет работа над каждой дорожкой, подзвучка каждого инструмента.

Виртуальные концертные залы открыты в Острове, Пыталово, Невеле, Великих Луках и Пустошке.

- Есть ли в Псковской области региональная специфика реализации нацпроекта?

- Наша специфика состоит в том, что область достаточно велика по площади для не очень большой численности населения.

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Получается, что у нас повышенная концентрация объектов культуры, их чуть больше 650 по проведенной инвентаризации. Половина из них требует капремонта, а то и реконструкции или реставрации. Работы еще очень много. Поэтому мы надеемся, что нацпроект будет продлен с 2025-го года, и увеличится ежегодное количество объектов, которым уделяется внимание. Сейчас их пять-семь в год по разным направлениям, а нам бы хотелось в какой-то обозримый срок принять решение по каждому из требующих заботы. Мы хотим хотя бы за десять лет все отремонтировать.

12 132 раза посетили жители Псковской области культурные мероприятия в прошлом году. Это 130% от плана, установленного для региона в Минкульте. На конец июня нынешнего года - 6900 раз (68% от плана 2023 года).

Мы на связи с Минкультом, доносим свою позицию. Еще одно предложение, которое мы внесли для исправления шероховатостей, выявленных в ходе реализации нацпроекта, касается создания модельных библиотек. Сейчас под программу могут попасть только библиотеки, являющиеся самостоятельными юрлицами, а если сельская библиотека является структурным подразделением, она не может получить финансирование. Хотелось бы это исправить.

Другой пункт касается приведения в порядок зданий, где расположены сельские дома культуры и муниципальные музеи. Пока что возможен только капремонт, но если дело касается объекта культурного наследия, и требуется реставрация, то в нацпроект учреждение тоже не попадает. Даже не потому что дорого, а просто строки такой нет.

- Детские музыкальные школы и школы искусств тоже находятся под вашим зонтиком и получают оснащение по нацпроекту. Но областной колледж искусств он не затрагивает. Почему так получается? Можно ли сказать, что это тоже шероховатость, которая требует исправления?

- Наши ребята, действительно, очень талантливые. И, зачастую, отсутствие того или иного инструмента не позволяет ребенку дальше расти. На территории Псковской области находятся 34 учреждения дополнительного образования. Из них 20 уже получили оснащение - музыкальные инструменты, оборудование хореографических, театральных, художественных классов. Конечно, это сразу же повышает статус учреждений.

По нацпроекту капитально отремонтированы школы искусств в Невеле и Дно, музыкальная школа в Усвятах. Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили учреждения дополнительного образования в Пскове, Великих Луках, Себеже, Новоржеве, Невеле, Острове и Новосокольниках, до конца года поставка ожидается в Пыталово.

Уровень среднего профессионального образования под эту программу не попадает. Мы просим Министерство культуры вернуть некогда действовавшую программу, надеемся, что наш колледж искусств туда попадет. Пока этого не случилось, правительством Псковской области принято замечательное решение о создании «Детской филармонии». Ребята уже провели два концерта, в том числе, презентовали себя на Большой сцене в Пушкинских Горах. Сформировано два коллектива: «народники» и, скажем так, спутник нашего симфонического оркестра. Губернатором было принято решение о покупке для них инструментов. Школьники со всей области собираются на сессионную работу в колледже искусств, в остальное время инструментами имеют возможность пользоваться студенты. Мы понимаем, что ребята из детской филармонии - это подрастающее поколение для колледжа. Так что оснащение потихонечку идет.

Расскажу случай, как мне позвонила мама одного из детей, который попал в «Детскую филармонию». После завершения второй сессии она спрашивала, будет ли продолжаться проект: "Что вы с ребенком сделали? С утра до вечера сидит за инструментом. Даже в летний лагерь ехать не хочет, а хочет только заниматься". Родители просто не узнают своих детей. Мама предложила перевести деньги, запланированные на поездку в лагерь, на развитие проекта. Конечно, такого рода финансирование мы отклонили. Вместе с тем, очень приятно, что «Детская филармония», возможно, меняет судьбы наших детей. Конечно, мы проект сворачивать не собираемся.

- На днях состоялось совещание у губернатора по нацпроектам, где Михаил Ведерников, в том числе, делал акцент на правилах работы с недобросовестными подрядчиками. Вы в своей работе сталкивались с халтурой?

- Может быть, нам повезло, но нас подрядчики в большей степени слышат. Бывают различные моменты, сложности с материалами, с размещением рабочих в деревне. Но нам всегда помогают главы муниципальных образований. Мы контролируем процесс ежедневно, понимаем, что где происходит, у кого какие проблемы. Если сами не можем что-то решить, то обращаемся к Сергею Грахову, руководителю комитета по строительству и ЖКХ. Пока у нас срывов не было. И в этом году мы себе задали новый стандарт. При комитете по культуре заработал проектный офис, который разрабатывает дизайн-проекты по каждому из планируемых к ремонту объектов.

Проект обновления музея в Порхове. QR-код приведет на 3D-панораму проекта.

- Получается, вы наняли на работу архитекторов и дизайнеров? Чем вызвана такая необходимость?

- Мы поняли, что не всегда подрядчик осознает, что такое учреждение культуры. И были разные ситуации на грани комичного и трагичного. Например, в одном доме культуры закрыли рубку звуковика стеклом. И на мой вопрос, а как же звукорежиссер услышит, что происходит в зале, мне ответили: «Ну, мы не подумали». То есть нужен кто-то, кто заранее подумает, не полагаясь на подрядчиков, а им предстоит работать по уже готовым проектам. В этом году будут сданы два объекта, которые прошли через проектный офис, это дома культуры в Церковище и в Торошино.

- Над чем еще сейчас работаете по нацпроекту?

- Завершается превращение Центра детского чтения в Пскове в модельную библиотеку. Буквально только что закончилась заявочная кампания на 2024-й год. Поданные нами заявки составлены с привлечением проектного офиса, который разработал эскизы.

В Полоное модельная библиотека заработала в 2021 году.

По модельному стандарту уже переоснащены библиотеки в Порхове и Полоное, Пскове («Библиолюб», «Радуга»), Острове, Печорах (отдельно детская и взрослая), Великих Луках (детская), Дно, Палкино (детская), Дедовичах (центральная и поселковая),

В Печорах начали капремонт детской школы искусств, это дело двух лет, завершим на будущий год.

Дорабатываем проект по музею в Порхове. Если мы получим федеральное финансирование, и все реализуем, как задумано, это будет если не один из лучших муниципальных музеев, то точно учреждение очень высокого уровня. Он обладает настоящим сокровищем: мебелью и утварью из дома Строгановых. Но не обладает выставочным пространством, чтобы все это презентовать. У них совсем маленькое помещение, фактически, размещаются на входе в кинозал. Мы хотим все это реорганизовать, преобразовать, создать современное выставочное пространство с мультимедиа. И оставить небольшой кинозал для показов, связанных с музейной деятельностью и реализации проектов в сотрудничестве с «Фондом кино». Мало того, мы разрабатываем концепцию благоустройства территории, то есть рассматриваем окружающий ландшафт как часть музейного пространства.

С этого года в нацпроекте появилась строка по оснащению музеев. Мы получили более 40 миллионов на шесть муниципальных музеев и областной Военно-исторический музей. Закупаем мультимедийное оборудование, без которого не выстроить актуальную музейную работу.

В этом году сдаем Центр культурного развития в Острове, мы его строим с нуля. Проектировали самостоятельно, если все завершится успешно, будем стараться, чтобы проект вошел в перечень типовых, чтобы наш опыт был масштабирован на всю страну.

Ольга Тимофеева.

- Можно немного подробнее о проекте в Острове? Чем будет заниматься Центр культурного развития и как он будет отличаться от обычного ДК?

- В Центре культурного развития привычная для дома культуры деятельность будет сочетаться с акцентом на кружковую работу и на повышение уровня квалификации сотрудников. То есть для района учреждение должно стать образцом, к которому остальные будут подтягиваться.

В конце года мы завершим работы, и введем в эксплуатацию в следующем году. Остров был выбран потому, что на протяжении нескольких лет жители отделенных районов города говорили о том, что до основного Дома культуры тяжело добираться. Они писали, что хотели бы какое-то помещение отремонтировать под эти цели. Нацпроект «Культура» позволил построить объект с нуля. Если опыт окажется успешным, следующим на очереди будет Палкино, где ДК находится в приспособленном здании, не предназначенном для оказания услуг по современным стандартам.

- Что с кадрами? Один дом культуры, второй, работа с новыми технологиями и по новым подходам. Есть кому этим заниматься? Насколько остро у вас стоит кадровый вопрос?

- Во-первых, по проекту «Творческие люди» за счет федеральных средств проходит повышение квалификации действующих сотрудников.

В прошлом году повышение квалификации прошли 585 работников культуры, в этом - уже 684 человека.

Также мы все ждем и надеемся, что заработает программа «Земский работник культуры». Она позволит привлекать кадры по аналогии с тем, как это происходит в образовании и здравоохранении. Сейчас нами подана заявка в федеральное министерство, нам не хватает около 200 человек, чтобы закрыть кадровый дефицит на селе. Да и возраст существующих кадров уже не средний, а выше.

Проект капремонта ДШИ в Печорах, работы уже идут, они должны завершиться в следующем году.

- Есть такой стереотип, что в культуре очень низкие зарплаты. Насколько он соответствует действительности?

- Мы работаем по «дорожной карте», которая утверждена президентом. По ней средняя заработная плата сотрудника в сфере культуры равна средней заработной плате в регионе. Мы этого показателя придерживаемся, еще ни разу не просели. Конечно, хотелось бы больше.

- Губернатор ставит всем руководителям органов власти цель по стопроцентной реализации задач по нацпроектам. Насколько уверенно вы к этому показателю идете?

- Достаточно уверенно. С намеченного пути не свернем. Самое важное не кассовое освоение, а вовремя и качественно сдать объект. Для нас это в приоритете. Мы понимаем, что результатами проведенной работы люди будут пользоваться не год и не два. Объекты, сданные по нацпроекту «Культура» должны быть эталонного уровня.

Беседовала Юлия Магера

Фотографии и рендеры проектов предоставлены комитетом по культуре. На заглавном фото - проект капремонта ДК в дновском Морино, запланированный к реализации на будущий год.