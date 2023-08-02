Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Княгиня Ольга
Муниципальная реформа три четверти пути
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
Снова в школу. ЛОНГРИД
удобное страхование
Топ уютных летних террас Пскова
Господин Рейтингомер
Интересные места отдыха в Псковской области
самое время для ремонта
Купе-кроссовер Geely Tugella
нацпроект «Культура» в Псковской области
университет профсоюзов
Муниципальная реформа FAQ
 
 
 
ещё Культура 02.08.2023 10:300 Ольга Тимофеева: Нацпроект дал возможность получать услуги в сфере культуры по современным стандартам 02.08.2023 10:300 Ольга Тимофеева: Нацпроект дал возможность получать услуги в сфере культуры по современным стандартам 02.08.2023 08:390 Фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» прошел в Пушкинском заповеднике 01.08.2023 22:100 Интерактивные программы для семей с детьми подготовили во Дворе Постникова 01.08.2023 19:000 Заступить в караул в вечернем Кремле смогут псковичи и гости города 5 августа 01.08.2023 12:020 Сериал про Минина и Пожарского будут снимать в Пскове 4 августа
 
 
 
Самое популярное 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 27.07.2023 10:201 Опозорили на всю страну: вдова псковского бизнесмена ответила на обвинения в убийстве мужа 28.07.2023 09:434 «Не надо ни грибов, ни ягод»: полчище гадюк встретили в гдовском лесу. ФОТО 26.07.2023 12:410 Ураганный ветер сорвал крыши домов в дедовичской деревне. ФОТО 31.07.2023 10:596 Деньги учителям и врачам: добавить нельзя оставить
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Ольга Тимофеева: Нацпроект дал возможность получать услуги в сфере культуры по современным стандартам

02.08.2023 10:30|ПсковКомментариев: 0

При комитете по культуре Псковской области создан проектный офис, где разрабатываются эскизные проекты домов культуры, библиотек и музеев. А в Острове завершается строительство Центра культурного развития. Его возводят с нуля, и местный опыт, вероятно, будет масштабирован на всю страну. Все это делается на нацпроекту «Культура». О работе над ним в регионе, о просмотре спектаклей Мариинки в сельских ДК, о зарплатах культработников и о надежде на внедрение программы «Земский работник культуры» в интервью Псковской Ленте Новостей рассказала председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева.

 

- Ольга Александровна, чем нацпроект полезен сфере культуры в Псковской области и ее жителям?

- Нацпроект «Культура» стартовал в 2019-м году, то есть мы работаем по нему пятый год и реализуем три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», и «Цифровая культура».

На первое место по значимости я бы поставила приведение в порядок сельских домов культуры, муниципальных музеев, библиотек по проекту «Культурная среда». Вы знаете, что на протяжении большого количества лет системной работы в этом направлении не велось. Ежегодно мы видели ухудшение состояния материальной базы. Не каждому муниципалитету под силу содержать учреждения культуры, когда стоит много других задач в сферах образования, коммунального и дорожного хозяйства. К сожалению, культура в этом списке не под номером один.

Нацпроект дал толчок этим процессам. Дал возможность жителям области получать услуги в сфере культуры по современным стандартам. Повсеместно проходят ремонты, оснащение, состоялась покупка двадцати автоклубов, с помощью которых проводятся культурные мероприятия, в том числе, в маленьких деревнях, где живут сто-двести человек и где содержать полноценное учреждение культуры достаточно проблематично.

- То есть можно сказать, что, если до появления нацпроекта, основные средства в сфере культуры тратились на крупные города, на Псков и Великие Луки, то сейчас деньги пошли не просто райцентры, а даже в деревни?

- Так и есть, они в приоритете. Вы не увидите у нас в планах по нацпроекту ремонта районного или городского дома культуры. Сегодня все внимание направлено на сельские дома культуры.

С начала реализации в Псковской области нацпроекта «Культура» реконструированы или капитально отремонтированы Красинский сельский дом культуры (Палкинский район), Смуравьевский дом культуры (Гдовский район), Бежаницкий районный центр культуры, Родинский дом культуры (Псковский район), Усвятский районный центр культуры, Районный дом культуры (Струги Красные), Лющикский сельский центр культуры (Бежаницкий район), Переслегинский сельский дом культуры (Великолукский район).

Один из Домов культуры был обновлен в Усвятах.

Мы говорим о том, что главное наше богатство - это люди, и в рамках регионального проекта «Творческие люди» проводим различные конкурсы, смотры, определяем лучшие учреждения культуры на селе, лучших работников культуры. То есть мы выявляем людей, которые в глубинке, на селе, занимаются культурой, несмотря на все трудности. Плюс в рамках этого же проекта работает система грантов от «Фонда культуры», финансовую поддержку получают проекты, направленные на сохранение традиций.

Премии лучшим учреждениям культуры и их сотрудникам выплачиваются в Псковской области с 2021 года. За это время 17 сельских ДК получили по 100 тысяч рублей, 12 работников - по 50 тысяч рублей.

По проекту «Цифровая культура» оснащаются виртуальные концертные залы в райцентрах и на селе, в них проходит трансляция выступлений с крупных концертных площадок, из известных театров.

В Великих Луках виртуальный концертный зал совмещен с традиционным.

- Не совсем понятно, чем это отличается от того, чтобы дома включить подобную запись, выложенную в интернете?

- Когда вы приходите в виртуальный концертный зал, скажем, на спектакль Мариинского театра, благодаря звуку и картинке создается ощущение, что находитесь в самом театре. Современное профессиональное оборудование позволяет удаленно получить качественную услугу, которая формируется федеральными институтами в сфере культуры. Грубо можно провести аналогию с разницей от просмотра фильма дома или в кинотеатре - совсем другие впечатления. Концерты и спектакли специально записываются для трансляции, идет работа над каждой дорожкой, подзвучка каждого инструмента.

Виртуальные концертные залы открыты в Острове, Пыталово, Невеле, Великих Луках и Пустошке.

- Есть ли в Псковской области региональная специфика реализации нацпроекта?

- Наша специфика состоит в том, что область достаточно велика по площади для не очень большой численности населения.

Получается, что у нас повышенная концентрация объектов культуры, их чуть больше 650 по проведенной инвентаризации. Половина из них требует капремонта, а то и реконструкции или реставрации. Работы еще очень много. Поэтому мы надеемся, что нацпроект будет продлен с 2025-го года, и увеличится ежегодное количество объектов, которым уделяется внимание. Сейчас их пять-семь в год по разным направлениям, а нам бы хотелось в какой-то обозримый срок принять решение по каждому из требующих заботы. Мы хотим хотя бы за десять лет все отремонтировать.

12 132 раза посетили жители Псковской области культурные мероприятия в прошлом году. Это 130% от плана, установленного для региона в Минкульте. На конец июня нынешнего года - 6900 раз (68% от плана 2023 года).

Мы на связи с Минкультом, доносим свою позицию. Еще одно предложение, которое мы внесли для исправления шероховатостей, выявленных в ходе реализации нацпроекта, касается создания модельных библиотек. Сейчас под программу могут попасть только библиотеки, являющиеся самостоятельными юрлицами, а если сельская библиотека является структурным подразделением, она не может получить финансирование. Хотелось бы это исправить.

Другой пункт касается приведения в порядок зданий, где расположены сельские дома культуры и муниципальные музеи. Пока что возможен только капремонт, но если дело касается объекта культурного наследия, и требуется реставрация, то в нацпроект учреждение тоже не попадает. Даже не потому что дорого, а просто строки такой нет.

- Детские музыкальные школы и школы искусств тоже находятся под вашим зонтиком и получают оснащение по нацпроекту. Но областной колледж искусств он не затрагивает. Почему так получается? Можно ли сказать, что это тоже шероховатость, которая требует исправления?

- Наши ребята, действительно, очень талантливые. И, зачастую, отсутствие того или иного инструмента не позволяет ребенку дальше расти. На территории Псковской области находятся 34 учреждения дополнительного образования. Из них 20 уже получили оснащение - музыкальные инструменты, оборудование хореографических, театральных, художественных классов. Конечно, это сразу же повышает статус учреждений.

По нацпроекту капитально отремонтированы школы искусств в Невеле и Дно, музыкальная школа в Усвятах. Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получили учреждения дополнительного образования в Пскове, Великих Луках, Себеже, Новоржеве, Невеле, Острове и Новосокольниках, до конца года поставка ожидается в Пыталово.

Уровень среднего профессионального образования под эту программу не попадает. Мы просим Министерство культуры вернуть некогда действовавшую программу, надеемся, что наш колледж искусств туда попадет. Пока этого не случилось, правительством Псковской области принято замечательное решение о создании «Детской филармонии». Ребята уже провели два концерта, в том числе, презентовали себя на Большой сцене в Пушкинских Горах. Сформировано два коллектива: «народники» и, скажем так, спутник нашего симфонического оркестра. Губернатором было принято решение о покупке для них инструментов. Школьники со всей области собираются на сессионную работу в колледже искусств, в остальное время инструментами имеют возможность пользоваться студенты. Мы понимаем, что ребята из детской филармонии - это подрастающее поколение для колледжа. Так что оснащение потихонечку идет.

Расскажу случай, как мне позвонила мама одного из детей, который попал в «Детскую филармонию». После завершения второй сессии она спрашивала, будет ли продолжаться проект: "Что вы с ребенком сделали? С утра до вечера сидит за инструментом. Даже в летний лагерь ехать не хочет, а хочет только заниматься". Родители просто не узнают своих детей. Мама предложила перевести деньги, запланированные на поездку в лагерь, на развитие проекта. Конечно, такого рода финансирование мы отклонили. Вместе с тем, очень приятно, что «Детская филармония», возможно, меняет судьбы наших детей. Конечно, мы проект сворачивать не собираемся.

- На днях состоялось совещание у губернатора по нацпроектам, где Михаил Ведерников, в том числе, делал акцент на правилах работы с недобросовестными подрядчиками. Вы в своей работе сталкивались с халтурой?

- Может быть, нам повезло, но нас подрядчики в большей степени слышат. Бывают различные моменты, сложности с материалами, с размещением рабочих в деревне. Но нам всегда помогают главы муниципальных образований. Мы контролируем процесс ежедневно, понимаем, что где происходит, у кого какие проблемы. Если сами не можем что-то решить, то обращаемся к Сергею Грахову, руководителю комитета по строительству и ЖКХ. Пока у нас срывов не было. И в этом году мы себе задали новый стандарт. При комитете по культуре заработал проектный офис, который разрабатывает дизайн-проекты по каждому из планируемых к ремонту объектов.

 

Проект обновления музея в Порхове. QR-код приведет на 3D-панораму проекта.

- Получается, вы наняли на работу архитекторов и дизайнеров? Чем вызвана такая необходимость?

- Мы поняли, что не всегда подрядчик осознает, что такое учреждение культуры. И были разные ситуации на грани комичного и трагичного. Например, в одном доме культуры закрыли рубку звуковика стеклом. И на мой вопрос, а как же звукорежиссер услышит, что происходит в зале, мне ответили: «Ну, мы не подумали». То есть нужен кто-то, кто заранее подумает, не полагаясь на подрядчиков, а им предстоит работать по уже готовым проектам. В этом году будут сданы два объекта, которые прошли через проектный офис, это дома культуры в Церковище и в Торошино.

- Над чем еще сейчас работаете по нацпроекту?

- Завершается превращение Центра детского чтения в Пскове в модельную библиотеку. Буквально только что закончилась заявочная кампания на 2024-й год. Поданные нами заявки составлены с привлечением проектного офиса, который разработал эскизы.

В Полоное модельная библиотека заработала в 2021 году.

По модельному стандарту уже переоснащены библиотеки в Порхове и Полоное, Пскове («Библиолюб», «Радуга»), Острове, Печорах (отдельно детская и взрослая), Великих Луках (детская), Дно, Палкино (детская), Дедовичах (центральная и поселковая),

В Печорах начали капремонт детской школы искусств, это дело двух лет, завершим на будущий год.

Дорабатываем проект по музею в Порхове. Если мы получим федеральное финансирование, и все реализуем, как задумано, это будет если не один из лучших муниципальных музеев, то точно учреждение очень высокого уровня. Он обладает настоящим сокровищем: мебелью и утварью из дома Строгановых. Но не обладает выставочным пространством, чтобы все это презентовать. У них совсем маленькое помещение, фактически, размещаются на входе в кинозал. Мы хотим все это реорганизовать, преобразовать, создать современное выставочное пространство с мультимедиа. И оставить небольшой кинозал для показов, связанных с музейной деятельностью и реализации проектов в сотрудничестве с «Фондом кино». Мало того, мы разрабатываем концепцию благоустройства территории, то есть рассматриваем окружающий ландшафт как часть музейного пространства.

С этого года в нацпроекте появилась строка по оснащению музеев. Мы получили более 40 миллионов на шесть муниципальных музеев и областной Военно-исторический музей. Закупаем мультимедийное оборудование, без которого не выстроить актуальную музейную работу.

В этом году сдаем Центр культурного развития в Острове, мы его строим с нуля. Проектировали самостоятельно, если все завершится успешно, будем стараться, чтобы проект вошел в перечень типовых, чтобы наш опыт был масштабирован на всю страну.

Ольга Тимофеева.

- Можно немного подробнее о проекте в Острове? Чем будет заниматься Центр культурного развития и как он будет отличаться от обычного ДК?

- В Центре культурного развития привычная для дома культуры деятельность будет сочетаться с акцентом на кружковую работу и на повышение уровня квалификации сотрудников. То есть для района учреждение должно стать образцом, к которому остальные будут подтягиваться.

В конце года мы завершим работы, и введем в эксплуатацию в следующем году. Остров был выбран потому, что на протяжении нескольких лет жители отделенных районов города говорили о том, что до основного Дома культуры тяжело добираться. Они писали, что хотели бы какое-то помещение отремонтировать под эти цели. Нацпроект «Культура» позволил построить объект с нуля. Если опыт окажется успешным, следующим на очереди будет Палкино, где ДК находится в приспособленном здании, не предназначенном для оказания услуг по современным стандартам.

- Что с кадрами? Один дом культуры, второй, работа с новыми технологиями и по новым подходам. Есть кому этим заниматься? Насколько остро у вас стоит кадровый вопрос?

- Во-первых, по проекту «Творческие люди» за счет федеральных средств проходит повышение квалификации действующих сотрудников.

В прошлом году повышение квалификации прошли 585 работников культуры, в этом - уже 684 человека.

Также мы все ждем и надеемся, что заработает программа «Земский работник культуры». Она позволит привлекать кадры по аналогии с тем, как это происходит в образовании и здравоохранении. Сейчас нами подана заявка в федеральное министерство, нам не хватает около 200 человек, чтобы закрыть кадровый дефицит на селе. Да и возраст существующих кадров уже не средний, а выше.

 

Проект капремонта ДШИ в Печорах, работы уже идут, они должны завершиться в следующем году.

- Есть такой стереотип, что в культуре очень низкие зарплаты. Насколько он соответствует действительности?

- Мы работаем по «дорожной карте», которая утверждена президентом. По ней средняя заработная плата сотрудника в сфере культуры равна средней заработной плате в регионе. Мы этого показателя придерживаемся, еще ни разу не просели. Конечно, хотелось бы больше.

- Губернатор ставит всем руководителям органов власти цель по стопроцентной реализации задач по нацпроектам. Насколько уверенно вы к этому показателю идете?

- Достаточно уверенно. С намеченного пути не свернем. Самое важное не кассовое освоение, а вовремя и качественно сдать объект. Для нас это в приоритете. Мы понимаем, что результатами проведенной работы люди будут пользоваться не год и не два. Объекты, сданные по нацпроекту «Культура» должны быть эталонного уровня.

Беседовала Юлия Магера

Фотографии и рендеры проектов предоставлены комитетом по культуре. На заглавном фото - проект капремонта ДК в дновском Морино, запланированный к реализации на будущий год.

Теги: #культура #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 81 человек
02.08.2023, 11:000 Новый проект «Легенды Псковской земли» стартует на «ПЛН FM» при поддержке РВИО 02.08.2023, 10:510 Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи опочецкой деревни Есенники 02.08.2023, 10:390 Два автомобиля столкнулись на центральном «кольце» Пскова 02.08.2023, 10:300 Ольга Тимофеева: Нацпроект дал возможность получать услуги в сфере культуры по современным стандартам
02.08.2023, 10:290 «Титан-Полимер» представил в Витебске производственный потенциал Псковской области 02.08.2023, 10:250 Женщина погибла при пожаре в Островском районе, в живых остались мужчина и ребенок 02.08.2023, 10:170 Ливни придут в Псковскую область днем 2 августа 02.08.2023, 10:100 Александр Котов: Подвиги гвардейцев-десантников никогда не будут забыты
02.08.2023, 10:030 В Бразилии скончался, предположительно, старейший житель Земли 02.08.2023, 09:530 «Анализируй этно»: О культуре народов Севера и мироэпических представлениях коми-зырян 02.08.2023, 09:401 Фотофакт: Опасный забор у Дома профсоюзов поменяли в Пскове 02.08.2023, 09:300 Лишь треть псковичей спокойно справляются с конфликтами на работе
02.08.2023, 09:220 Дефицит SMM-специалистов возник в России 02.08.2023, 09:130 Назад в 90-е: как псковичи продали квартиру и с «боем» вывозили вещи 02.08.2023, 08:390 Фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» прошел в Пушкинском заповеднике 02.08.2023, 08:200 Ильин день отмечают православные 2 августа
02.08.2023, 08:000 Число домов-долгостроев может вырасти на 8,5% 02.08.2023, 07:410 Псковичам напомнили об упрощенном порядке получения вычета по НДФЛ 02.08.2023, 07:210 Детские лагеря в России просят оснастить «тревожными кнопками» 02.08.2023, 07:000 День Воздушно-десантных войск России отмечают 2 августа
01.08.2023, 23:094 Псковичи делили парковочные места с помощью полиции и чиновников 01.08.2023, 23:000 Псковичам предлагают подать заявку на участие в международной премии «Экология — дело каждого» 01.08.2023, 22:540 Почти миллион пассажиров перевзли железнодорожным транспортом в Псковской области за год 01.08.2023, 22:520 Ремонт дороги Носово - Кренёвка - Вече в Пушкиногорском районе может завершиться раньше установленного срока
01.08.2023, 22:370 Первый офис обслуживания клиентов «Газпромбанка» открылся в Псковской области 01.08.2023, 22:300 Церемония перезахоронения останков 36 павших в годы войны состоялась в Псковском районе 01.08.2023, 22:212 Псковские таможенники отказались от взяток в размере 500 евро 01.08.2023, 22:100 Интерактивные программы для семей с детьми подготовили во Дворе Постникова
01.08.2023, 22:000 Частным клиникам в России разрешили вести онлайн-прием 01.08.2023, 21:460 Реестр проверок юридических лиц на 2023 год по ИНН представили псковичам 01.08.2023, 21:400 Свыше 10 тысяч перецепок и перегрузок осуществили на Псковской таможне за полгода 01.08.2023, 21:310 Открытие 16-й международной «Вахты Памяти» состоялось в Невельском районе
01.08.2023, 21:220 Цветочными дорожками украсят Псково-Печерский монастырь на праздник Успения 01.08.2023, 21:200 Челябинского маньяка заключили под стражу 01.08.2023, 21:050 На участке дороги Изборск — Палкино — Остров уложили выравнивающий слой асфальта 01.08.2023, 21:000 Терапевт развеяла миф о рисках простудиться в жару от мороженого
01.08.2023, 20:490 Новый ФОКОТ открылся в псковской Родине 01.08.2023, 20:410 Суд признал недействительным создание общественного совета при главе Новоржевского района 01.08.2023, 20:320 Вечер памяти в десятую годовщину убийства священника Павла Адельгейма состоится в Пскове 01.08.2023, 20:140 «Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди». ВИДЕО
01.08.2023, 20:000 Ограждение воинского захоронения на острове имени Залита установили осужденные 01.08.2023, 19:410 Пскович занял призовые места в велогонке на летних играх паралимпийцев 01.08.2023, 19:221 «Эхономика»: Валерий Лесников о самочувствии малого и среднего бизнеса в Псковской области. ВИДЕО 01.08.2023, 19:200 Случаи рака среди курящих женщин участились в Псковской области
01.08.2023, 19:000 Заступить в караул в вечернем Кремле смогут псковичи и гости города 5 августа 01.08.2023, 18:460 Псковички приняли участие в открытии конкурса «Миссис Россия 2023». ВИДЕО 01.08.2023, 18:451 Благоустройство парка у реки Милевки в Пскове завершат до конца августа 01.08.2023, 18:360 «Беседка»: О профилактике и диагностике рака легкого. ВИДЕО
01.08.2023, 18:300 Центр Гдова благоустроят в рамках победы во всероссийском конкурсе 01.08.2023, 18:150 «Беседка»: Об археологическом сезоне-2023 и 40-летии объединенной археологической экспедиции 01.08.2023, 18:000 Великолучанин лишился автомобиля за многократное нетрезвое вождение 01.08.2023, 17:510 Владимир Кузь: Гдовский район привлекателен для дачников
01.08.2023, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 августа 01.08.2023, 17:360 Федеральные эксперты отметили динамику развития псковской онкологической службы 01.08.2023, 17:302 Между прогрессом и дуршлагом 01.08.2023, 17:251 Более 265 га повреждённого леса выявили в Псковской области с начала года
01.08.2023, 17:200 «Гонки по вертикали»: выборные хроники, электоральный киллер и «лишние люди» 01.08.2023, 17:110 Названы районы Псковской области с самой низкой раскрываемостью тяжких преступлений 01.08.2023, 17:000 Ставропольскому священнику передали найденную в Псковской области медаль героя войны 01.08.2023, 16:510 Псковский врач оценила риск возникновения рака из-за электронных сигарет
01.08.2023, 16:420 «Умные» автобусные остановки для улицы Труда привезут в Псков 7 августа 01.08.2023, 16:340 Владимир Кузь: У Гдовского района есть огромный потенциал для развития туризма 01.08.2023, 16:240 Выборы дистанционно: как проголосовать онлайн через Госуслуги 01.08.2023, 16:080 Инспектор псковской ГИБДД: Детское кресло снижает тяжесть травм при ДТП на 70%
01.08.2023, 15:580 Глава Гдовского района: Основные проекты в муниципалитете приходятся на сферу образования 01.08.2023, 15:540 Ремонт улицы Коммунальной в Пскове идёт с опережением графика 01.08.2023, 15:350 Начинается видеотрансляция брифинга о развитии Гдовского района 01.08.2023, 15:281 Одной зарплатой сотрудника на работе уже не удержишь — Валерий Лесников
01.08.2023, 15:160 Потепление до +30 градусов прогнозируют в Псковской области в отдельные дни августа 01.08.2023, 15:070 Путешествие попугая закончилось в Псковской области из-за отсутствия документов 01.08.2023, 14:580 Актрису Ирину Мирошниченко ввели в состояние медикаментозной комы 01.08.2023, 14:490 Рейтингомер: Кены псковской политики, великолукская развязка и анекдот с Африкой. ВИДЕО
01.08.2023, 14:410 Преступность растет в Пскове и восьми районах области 01.08.2023, 14:300 Сотрудница ГИБДД посоветовала псковичам не покупать детям синие фликеры 01.08.2023, 14:210 Дежурная служба Росгвардии отмечает 32-ю годовщину со дня образования 01.08.2023, 14:102 Пенсии вырастут у 35 тысяч работающих псковичей с 1 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru