Культура

Пленэр с вороном Марком пройдет в Картинной галерее в Пскове

«Путешествие по Картинной галерее для самых маленьких» состоится в Пскове 20 августа в 11:30. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в этот раз юных любителей изобразительного искусства ждет не просто занятие, а самый настоящий пленэр.

Встреча будет проходить в форме увлекательной беседы с элементами игры. Ребята будут смотреть, общаться и придумывать, а проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк, поделились в пресс-службе.

По традиции, вначале участники вместе с Марком отправятся в путешествие по залам Картинной галереи Псковского музея-заповедника, чтобы узнать, какую роль пленэр играл в творчестве великих художников, а затем последуют их примеру и порисуют с натуры в уютном музейном дворике.

Стоимость: дошкольники – 100 руб./чел.; школьники и студенты – 150 руб./чел.; взрослые – 200 руб./чел. Билеты можно приобрести в кассе Псковского музея-заповедника.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

Обязательна предварительная запись по телефонам: +78112292260, +79113580816. Количество мест ограничено.