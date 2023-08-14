Культура

Премьера сюиты «Лев Толстой» состоится в «Михайловском»

Премьерное исполнение музыкальной сюиты «Лев Толстой» запланировано в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на 19 августа.

Николай Предеин. Портрет Льва Толстого. Из серии «Портреты русских писателей» (2015). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, автор музыкального произведения — молодой петербургский композитор Александр Волкотруб. В своём творчестве он не впервые обращается к темам из российской истории и культуры, к образам её самых известных лиц. Так, например, перу Александра Волкотруба принадлежит музыкально-историческая сюита «Триста лет Российской Империи», которой в 2021 году в атриуме Петропавловской крепости открывали конференцию «К 300-летию провозглашения России империей. Символы и смыслы в исторической перспективе. В партитуре этого произведения использованы темы гимна «Боже, Царя храни», песни «Вставай, страна огромная», современного гимна Российской Федерации, другой знаковый мелодический материал. Другой пример: относительно недавно на фестивале «Дом Довлатова в Пушкинских Горах» любители музыки могли услышать новый квартет (скрипка, саксофон, фортепиано и гитара) Александра Волкотруба — поэму «Пушкин в гостя у Довлатова», где темы, раскрывающие образ Пушкина, были отданы скрипке, а музыкальный материал, характеризующий Довлатова — саксофону. Также есть в «портфеле» молодого автора сочинения, посвящённые Иосифу Бродскому, Петру I, Александру Невскому, а его «Элегия памяти» была впервые исполнена в Москве, со сцены Большого театра на церемонии вручения премии «Ясная Поляна» в память о писателе и литературоведе, псковиче Валентине Курбатове.

Коллектив музыкантов под началом Александра Волкотруба на репетиции сюиты «Лев Толстой». Фото со страницы композитора в социальной сети «ВКонтакте»

Создание и исполнение сюиты «Лев Толстой» в преддверии юбилея русского классика поддержал Президентский фонд культурных инициатив. После «обкатки» в «Михайловском», уже в середине сентября, исполнить пьесу планируется в «Ясной Поляне». В составе секстета, который выйдет к слушателям в «Михайловском»: Александр Саценко (аккордеон), Варвара Шатальникова (флейта), Оксана Филихина (скрипка), Михаил Гурбо (фортепиано), Алексей Кофанов (гитара) и сам автор, Александр Волкотруб.

«У меня нет отсылки к какому-то произведению или герою Толстого, — рассказывает композитор о своём новом сочинении. — Лев Николаевич является одним из самых сложных, многогранных и великих писателей, не только в русской, но и в мировой литературе. Я попытался передать в сюите мысли, идеи, переживания самого противоречивого русского классика».

В музее-заповеднике «Михайловское» первыми слушателями сюиты Александра Волкотруба станут участники традиционных августовских научных чтений, тема которых в нынешнем году — «...Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне...».