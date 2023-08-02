Культура

Приём заявок на чтения памяти «московской» бабушки Пушкина завершают в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 6 августа, завершают приём заявок от желающих выступить на традиционных Михайловских Пушкинских чтениях, приуроченных к очередной, в нынешнем году 199-й годовщине приезда поэта в так называемую северную ссылку в псковское родовое имение.

Марианна Шретер. Дом Пушкина со стороны Сороти (1982). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этом году чтения получили название «...Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне...». Такой выбор основной темы конференции не случаен: летом исполнилось 205 лет со дня смерти Марии Ганнибал, любимой бабушки Александра Пушкина. Умерла она в Михайловском и была похоронена у стен Святогорского монастыря, где позже нашёл свой последний приют и её великий внук.

В заповеднике напомнили: бабушка поэта по материнской линии, жена одного из сыновей «арапа Петра Великого», Осипа Ганнибала, по свидетельству биографа поэта П. И. Бартенева, «…любила вспоминать старину, и от неё Пушкин наслышался семейных преданий, коими так дорожил впоследствии». Образ Марии Ганнибал встречается во многих его сочинениях.

К обсуждению на предстоящей конференции музей предложил ряд подтем, среди которых: «Святые предки Пушкина», «Генеалогические, исторические и культурные корни русской аристократии», «Образ Марии Алексеевны Ганнибал в записках, письмах и произведениях современников», «Роль личности в истории пушкинистики».

Чтения, принять участие в которых приглашены историки, музейные работники, архивисты, искусствоведы, литературоведы, филологи, культурологи, библиотекари, представители отечественного образования и науки, запланированы на 19 и 20 августа. На сегодняшний день о своём намерении выступить перед коллегами-исследователями и всеми, кому интересны российская история и культура в её становлении и развитии, организаторам конференции сообщили специалисты из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Волгограда. Наш регион, как предварительно сообщается, будут представлять музейщики из Пскова и, собственно, Пушкинских Гор.

В музее также напомнили, что для всех, кто хотел бы стать слушателем предстоящих чтений с правом участия в обсуждении докладов и сообщений, предварительная регистрация не требуется. Вход в конференц-зал свободный.

Также предполагается, что публикации, подготовленные по итогам выступлений на чтениях «...Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне...», будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами Государственного музей-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» с 1996 года.