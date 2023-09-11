Культура

За проект музейно-выставочного комплекса в Самолве готовы заплатить 13 млн рублей

За проект экспозиционно-выставочного пространства на территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, готовы заплатить 13 млн рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Подрядчику предстоит создать:

Проект экспозиционно-выставочного центра некапитального типа, сборно-разборного каркасно-модульного здания (сооружения) с архитектурно-планировочными решениями, локальным сметным расчетом.

Проект площадки для массовых мероприятий для проведения исторических реконструкций конного похода, со стационарной сценой, размещением на площадке звукового оборудования и демонтируемых зрительных мест, а также ангаром для хранения оборудования и техники.

Проект обустройства экологической тропы в формате выставки-квеста «В чем сила?!» с архитектурно-планировочными решениями смотровой площадки для наблюдения за птицами на берегу Чудского озера шатров (не менее 2-х) с историческими интерьерами эпохи Александра Невского, экранов дополненной реальности (не менее 2-х), малыми архитектурными формами (места для отдыха посетителей), информационными щитами и иным оборудованием.

Заказчиком работ выступает национальный парк «Себежский». Подрядчика определят 25 сентября.

Ранее сообщалось, что музейно-выставочный комплекс создадут на территории мемориала «Александр Невский с дружиной».

Напомним, 11 сентября 2022 года в деревне Самолва Гдовского района Псковской области — на предполагаемом месте Ледового побоища в 1242 году - состоялось открытие мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Мероприятие приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения великого русского князя Александра Невского. В торжественной церемонии открытия памятника принял участие президент РФ Владимир Путин, который дал высокую оценку комплексу. Помимо работ по созданию самой скульптурной композиции на берегу Чудского озера, была проведена в порядок прилегающая территория и близлежащие деревни Самолва и Кобылье городище.

Мемориал возводился по поручению главы государства и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Проект был реализован Российским военно-историческим обществом (РВИО) совместно с Патриаршим советом по культуре при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области. Скульптор — Виталий Шанов, архитекторы — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.