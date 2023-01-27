Культура

Музейно-выставочный комплекс создадут на территории мемориала «Александр Невский с дружиной»

Музейно-выставочный комплекс создадут на территории мемориала «Александр Невский с дружиной». Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото здесь и далее: Ольга Любимова / Telegram

«Подробнее о проекте на встрече рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон, игумен Псково-Печерского монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре. Также владыка Тихон рассказал о планах открытия молодежного лагеря в стилистике эпохи полководца. Также на встрече поговорили о создании мемориала в месте рождения княгини Ольги и князя Владимира в поселке Выбуты Псковского района», - отметила Ольга Любимова.

Кроме того, митрополит Тихон рассказал о планах открыть музейный квартал в Печорах. А к 550-летию Псково-Печерского монастыря, которое будет отмечаться в августе 2023 года, планируется обширная культурная программа, ведется комплексная реставрация и создается гуманитарный лагерь для талантливых детей, уточнила министр культуры.

Напомним, 11 сентября в деревне Самолва Гдовского района Псковской области — на предполагаемом месте Ледового побоища в 1242 году - состоялось открытие мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Мероприятие приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения великого русского князя Александра Невского. В торжественной церемонии открытия памятника принял участие президент РФ Владимир Путин, который дал высокую оценку комплексу. Помимо работ по созданию самой скульптурной композиции на берегу Чудского озера была проведена в порядок прилегающая территория и близлежащие деревни Самолва и Кобылье городище.

Мемориал возводился по поручению главы государства и по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. Проект был реализован Российским военно-историческим обществом (РВИО) совместно с Патриаршим советом по культуре при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области. Скульптор — Виталий Шанов, архитекторы — Константин Фомин и Дмитрий Смирнов.