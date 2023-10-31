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Культура

Выставка костюмов народа сето откроется в этнографическом музее в Петербурге

02.11.2023 13:24|ПсковКомментариев: 0

Выставка, посвященной костюму народа сето, из коллекции Псковского музея-заповедника откроется в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике. 

Видео: Российский этнографический музей

Сейчас в Российском этнографическом музее идет подготовка к открытию выставки.

«Нам стали доступны уникальные кадры, снятые в процессе монтажа выставки. Предлагаем посмотреть. За видео благодарим дизайнера экспозиционно-выставочного отдела Анну Гашицкую», - отметили в Псковском музее-заповеднике. 

Ранее сообщалось, что новая выставка выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое» разместилась в информационном центре музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово Печорского района. 

Теги: #сето #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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