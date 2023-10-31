Культура

Выставка костюмов народа сето откроется в этнографическом музее в Петербурге

Выставка, посвященной костюму народа сето, из коллекции Псковского музея-заповедника откроется в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Видео: Российский этнографический музей

Сейчас в Российском этнографическом музее идет подготовка к открытию выставки.

«Нам стали доступны уникальные кадры, снятые в процессе монтажа выставки. Предлагаем посмотреть. За видео благодарим дизайнера экспозиционно-выставочного отдела Анну Гашицкую», - отметили в Псковском музее-заповеднике.

Ранее сообщалось, что новая выставка выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое» разместилась в информационном центре музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово Печорского района.