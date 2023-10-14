Культура

Новая выставка открылась в музее-усадьбе народа сето в Сигово

Новая выставка выставка «SETO VALGÕ. Сетуское белое» разместилась в информационном центре музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

На выставке представлено традиционное кружево народа сето. Издавна каждый сетоский дом украшали кружевные салфетки, занавески, покрывала и скатерти, созданные прихотливой женской фантазией и сочетанием неповторимых вариаций сочиненных или подсмотренных в журналах узоров. Самым распространенным на древней земле Сетомаа было кружево, вязаное крючком. С его помощью сетоские женщины вывязывали красивые кружевные узоры, создавая различные переплетения из одной нити.

Женщины, но чаще девушки, у которых было больше свободного времени, собирались по четвергам, срисовывали узоры из журналов и дома изготавливали образцы. Обычно кружева вязали зимой, когда заканчивались земельные работы. Были мастерицы, работавшие не только для себя, но и на заказ. На праздниках и ярмарках устраивались выставки кружевных изделий мастериц из Печорского уезда.

Напомним, что музей-усадьба сето в Сигово – единственный в России музей, сохраняющий уникальную материальную и духовную культуру этого малого финно-угорского народа. Музей размещается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Усадьба сформировалась в конце XIX – начале XX века. С 1999 года усадьба является частью музея-заповедника «Изборск».

Усадьба сохранила подлинные постройки, датируемые 1899 годом: каменный жилой дом с деревянными сенями, каменный хлев и клети (амбар), баню.

Коллекции, представленные в музее: мебель, домашняя утварь, одежда, сельскохозяйственные орудия труда и т. д. – являются результатом многолетней собирательной и исследовательской работы.