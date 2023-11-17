Культура

На михайловский молебен и «именинный» концерт приглашает всех Пушкинский заповедник

Русская Православная Церковь чтит Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 21 ноября. Этот день — престольный праздник музея-усадьбы «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника и именины всего музея-заповедника, общее название которому было дано по его «центральному объекту» — мемориальному родовому имению Пушкиных и Ганнибалов, напомнили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Геннадий Алексеев. Часовня сельца Михайловского. Из фондов музея-заповедника

«Издревле земля, именуемая сегодня Пушкиногорьем, и то, что на ней возводилось, носит имя архангела Михаила — Михайловская губа, Михайловский монастырь, Михайловское. Михайлов день воспринимается нами как общий день ангела. Вместе с ним мы храним неповторимый пушкинский уголок», — отметили в музее.

«Именинные» торжества в Пушкинском заповеднике пройдут завтра, 22 ноября. Жителей и гостей Святогорья приглашают на водосвятный молебен в часовню Михаила Архангела, расположенную в начале въездной Еловой аллеи в Михайловском, и на освящение усадьбы. Общую молитву начнут в 11.00.

А в 14.00, уже в Научно-культурном центре музея (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), всех ждут на выступление псковских литераторов — делегации из регионального отделения «Союза писателей России», а затем на концерт русского романса с участием псковских музыкантов Марины Мариненко (сопрано), Эдуарда Банько (тенор), Ивана Колбашова (фортепиано).

Вход на литературные чтения и концерт свободный для всех желающих.