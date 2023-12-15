Александр Козловский: Библиотека имени Курбатова — центр притяжения тысяч псковичей

С 190-летием со дня основания Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова коллектив учреждения и читателей поздравил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
«Как бы ни менялся окружающий нас мир, почти два столетия Псковская областная научная библиотека была и остается востребованной и является центром притяжения тысяч псковичей. Она располагает уникальными фондами, самым полным собранием краеведческой литературы и хранит память Псковщины и ее жителей», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Депутат пожелал коллективу и читателям библиотеки крепкого здоровья, большого счастья, новых свершений, дальнейшего процветания и творческих успехов.