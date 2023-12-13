Общество

День рождения Псковской губернской библиотеки отметят в Городском культурном центре

Торжественное мероприятие, посвященное дню рождения Псковской губернской библиотеки, преемницей которой является главная библиотека области, отметят в Городском культурном центре 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковской областной библиотеки им. В. Я. Курбатова

Юбилейное мероприятие состоится 15 декабря в 15:00.

Поздравить коллектив придут первые лица региона, специалисты федеральных библиотек, представители муниципальной власти, коллеги из большинства районов области и работники культуры.

В программе – рассказ об истории губернской библиотеки и ее современных достижениях, поздравления почетных гостей, награждения лучших сотрудников, концертные номера творческих коллективов области и многое другое.

Современная областная библиотека, которая с 2022 года носит имя писателя, литературного критика, лауреата Госпремии Валентина Курбатова – это информационно-просветительский центр области. Здесь координируется деятельность библиотек всех систем и ведомств, определяются основные направления библиотечной политики Псковской области, раньше других учреждений культуры внедряются передовые технологии. Библиотека является флагманом культурной жизни региона, основателем традиций и первооткрывателем многих направлений профессиональной деятельности.

С 2015 года в структуру библиотеки входят: Псковская областная универсальная научная библиотека и обособленные структурные подразделения «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» и «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».

Библиотека выступает организатором и координатором по сохранению книжного культурного наследия Псковской области, создавая электронную библиотеку «Псковиана», виртуальный музей «Дыхание веков», реализуя проект «Литературная карта Псковской области». Международная деятельность библиотеки направлена на расширение партнерских связей с библиотеками Белоруссии, Казахстана, Китайской Народной Республики.