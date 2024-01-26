Культура

Актриса-космонавт Юлия Пересильд получила премию «Золотой орел»

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд получила почетную премию «Золотой орел» - как актриса-космонавт. Торжественная церемония состоялась на «Мосфильме».

В 2021 году Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправилась на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов».

«Я очень благодарна моей маме, моим детям, которых я так люблю, что у меня был серьезный стимул вернуться обратно, - сказала она, получая награду. - Я благодарна моему мужчине, что он меня всегда возвращает "обратно из космоса", в обычную жизнь. И, конечно, моему "космическому бро" Климу Шипенко. Клим, я очень рада, что мы были вдвоем в космосе, потому что я не знаю ни одного человека, который смог бы снимать в космосе, лететь туда, и который вообще все это мог бы пережить».

Как сообщает ТАСС, также награду получили народный артист России генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров и народный артист России, кинооператор Анатолий Мукасей - за вклад в российский кинематограф.

Награды вручил помощник президента России Владимир Мединский.

Юлия Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. Российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Играла в фильмах «Вызов», «Петровы в гриппе», «Бременские музыканты» и других.