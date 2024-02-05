Культура

В день именин Гейченко Пушкинский заповедник открыл в Беларуси выставку «Завет внуку»

Выставку, раскрывающую образ легендарного музейщика, на судьбу которого выпал труд восстанавливать Пушкинский заповедник из руин после Великой Отечественной войны, вчера, 15 февраля, открыл в Республике Беларусь Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Юрий Белинский. Портрет С. С. Гейченко. Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, выставка фотопортретов С. С. Гейченко, первого послевоенного директора Пушкинского заповедника, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии Российской Федерации, называется «Завет внуку». Она представляет жителям и гостям страны-соседки репортажные и портретные снимки, в 1960—1990 годы выполненные известным мастером, фотокорреспондентом и фотохудожником, дважды лауреатом премии WorldPressPhoto Юрием Белинским, много и очень плодотворно сотрудничавшего с «Михайловским».

Выставку развернули в столице Беларуси, в Минске, в Центральной библиотеке имени Янки Купалы, уточнили в Пушкинском заповеднике, добавив: «Надо заметить, что день своих именин Семён Степанович всегда делал не только своим праздником, а словно бы "раздаривал" этот праздник его всем, кто оказывался с ним рядом».

Напомним, что день рождения и именины первого руководителя «Пушкинского уголка» в Святогорье всегда отмечают достаточно широко. В эти дни здесь традиционно проводят музейные чтения памяти Гейченко.

Кроме того, в минской библиотеке имени Янки Купалы вчера же была открыта для посетителей и ещё одна выставка из «Михайловского». Это экспозиция «Отразиться в слове...» к 85-летию со дня рождения псковича Валентина Курбатова — известного литературного критика, писателя, более полувека бывшего другом музея-заповедника и его директора Семёна Гейченко, а позже — другом сменившего его Георгия Василевича.

Эта экспозиция также подготовлена по материалам фондового собрания фотографий Юрия Белинского. Обе выставки близки и по своему исполнению: крупноформатные кадры дополнены цитатами, в первом случае — из эпистолярного и литературного наследия С. С. Гейченко, во втором, соответственно, из дневников, писем и статей В. Я. Курбатова.

Планируется, что две выставки из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будут работать в библиотеке имени Янки Купалы до 20 марта включительно, чтобы жители и гости белорусской столицы смогли посетить их, в том числе, и в день рождения музея — в годовщину памятного дня, 17 марта 1922 года, когда постановлением Совета народных комиссаров Михайловское, Тригорское и могила Пушкина в Святогорском монастыре были объявлены заповедными.