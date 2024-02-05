Культура

Участники Февральских музейных чтений в «Михайловском» возложили цветы к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья»

Традиционные, в этом году уже XXVII Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко «Под сенью дружных муз» завершились в Государственном «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Закрывая конференцию, учёный секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв отметил ту колоссальную работу по изучению, сохранению и приумножению отеческого творческого наследия, которую ведут в российских музеях, и поблагодарил всех, кто приезжает в «Михайловское», чтобы поделиться опытом этой работы, итогами своих научных и творческих изысканий.

В музее добавили, что участники чтений «Под сенью дружных муз» возложили цветы к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья» в Пушкинских Горах, а в Научно-культурном центре заповедника приняли участие в литии по С. С. Гейченко и другим хранителям, которых уже нет с нами. В нынешнем году заупокойную службу организовали в Научно-культурном центре «Михайловского»; провёл её настоятель поселковой церкви Казанской Божией матери отец Михаил.

Также гости побывали на специально подготовленных для них экскурсиях в Михайловском, в Святогорском монастыре, стали участниками фольклорной программы «Деревенский Пушкин» в «Пушкинской деревне» в Бугрово.