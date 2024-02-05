Культура

Концерт в честь Дня флага пройдет в псковской Родине

Концерт, посвященный Дню флага Псковской области, состоится в Родинском доме культуры 20 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по культуре Псковской области.

На сцене выступят творческие коллективы и солисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковского районного центра культуры, Родинского дома культуры, Детской школы искусств города Пскова, а также фольклорный ансамбль «Уграда».

Комитет по культуре Псковской области отметил, что зрителей ждут яркие вокальные и хореографические номера о традициях, красоте и величии родного края.

Начало концерта в 18.30. Место проведения: Псковский район, деревня Родина, улица Юбилейная, 1. Вход свободный.