Культура

Книжку-путешествие по заповеднику планируют выпустить в «Михайловском» ко дню рождения Пушкина

К юбилейному дню рождения А. С. Пушкина и к предстоящему Пушкинскому празднику поэзии (Дни пушкинской поэзии и русской культуры) Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» планирует выпустить в свет книгу «Откуда взялся Пушкин».

Здесь и далее: страницы из книги Елены Абдулаевой «Откуда взялся Пушкин».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это издание, по сути — детский путеводитель по Пушкинскому заповеднику, своего рода шуточное путешествие вместе с поэтом, который летает на серой цапле над Святогорским монастырём и Савкиной горкой, над мемориальными Михайловским, Тригорским, Петровским и музейной деревенькой Бугрово. Пушкин (а вместе с ним и читатель) видит легендарного «домового» здешних мест, первого послевоенного директора музея С. С. Гейченко и нынешнего хранителя литературного Святогорья Георгия Василевича и даже «героев» музейных экспозиций. Он спускается на мельницу на реке Луговке, чтобы там, на лавке около жерновов, сделать какие-то чрезвычайно важные заметки и так далее.

Придумала и нарисовала книжку молодая московская художница, ученица всемирно известного иллюстратора Бориса Диодорова и давний друг музея Елена Абдулаева.

Судьба этого детского путеводителя, рассказали в «Михайловском», сложилась весьма и весьма удачно. Почти тотчас же после выхода в свет, в июне 2023 года, он стал дипломантом международного конкурса «Образ книги», который Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит совместно с отделением «Книжная графика» Московского союза художников (номинация: «Иллюстрации к изданиям Non-fiction»). Чуть позже, в сентябре того же года, в книжном магазине «Москва» на Тверской улице книга «Откуда взялся Пушкин» была удостоена звания издания месяца.

В Пушкинском заповеднике также отметили, что художница и сейчас продолжает работу над книжкой и «михайловский вариант» будет несколько отличаться от первого, увидевшего свет в московском издательстве.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» добавили, что к праздничным дням учреждение готовит и другие — взрослые — книжные новинки в рамках собственной издательской программы 2024 года.