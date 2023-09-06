Общество

Московская художница нарисовала, «откуда взялся Пушкин»

Московская художница нарисовала, «откуда взялся Пушкин» Необычную книгу-путешествие по Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» разработала молодая московская художница, ученица всемирно известного иллюстратора Бориса Диодорова и давний друг музея Елена Абдулаева. Называется будущая книжка «Откуда взялся Пушкин».

Здесь и далее репродукции с сайта Елены Абдулаевой

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на пленэры в Святогорье Елена приезжает постоянно, бывает, что и несколько раз в год: вначале, с 2005-го — в рамках студенческих художественных практик Московского государственного университета печати имени Ивана Фёдорова, после — уже как участница постоянно обновляющейся выставки «Дорога к Пушкину». В фондах «Михайловского» сейчас хранится немало графических листов, выполненных Еленой Абдулаевой, в том числе — работы в достаточно редкой сегодня технике цветной автолитографии. А относительно недавно, к новому 2022 году, силами музея-заповедника в свет вышла её «арт-терапевтическая» книжка-раскраска по поэме «Руслан и Людмила».

В музее отметили, что новый проект молодой художницы — это детский путеводитель по Пушкинскому Заповеднику. Будущая книжка изобилует интересными деталями, разглядывать которые будет интересно не только малышам, но и их родителям.