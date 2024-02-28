Культура

Вышел первый тизер фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Вышел первый тизер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (6+) с Юрой Борисовым («Кентавр» (18+), «Серебряные коньки» (18+), «Год рождения» (18+) в роли легендарного поэта, сообщили в пресс-службе дистрибьютора ленты «Централ Партнершип». Картина выйдет в кинотеатрах 14 февраля 2025 года.

Тизер: Kinoman

В фильме рассказывается о событиях из жизни Александра Пушкина, начиная с его учебы в лицее и заканчивая дуэлью с Дантесом.

«Пока мы снимали, мне каждый день снились сны. Пушкин все никак не мог понять, почему сейчас все называют его именем и что такое кино. Я так и не смог ему объяснить. Надеюсь, покажу», — рассказывает Юра Борисов.

Образ поэта в юные годы воплотил Кай Гетц. Жоржа Дантеса сыграл Флориан Десбьендра, а Елизавету Воронцову — Аня Чиповская. Роль Натальи Гончаровой исполнила Алена Долголенко. Режиссер — Феликс Умаров, пишет РБК Life.

Съемки ленты начались в августе 2023 года в Павловске под Санкт-Петербургом. Создатели ленты обещали, что зрители увидят в фильме Павильон роз в Павловском парке, Юсуповский, Мраморный и Строгановский дворцы, Дворцовые конюшни в Петергофе, библиотеку Бестужевских курсов, усадьбу Знаменка и другие исторические локации.

В картине будут представлены оригинальные музыкально-танцевальные номера. Над хореографией работал Олег Глушков.

«Одна из задач нашей картины — показать современным зрителям Пушкина не как лакированного колосса классической литературы, а как живого мятущегося героя, которому не чужды сильные человеческие страсти, понятные каждому из нас», — рассказывал Феликс Умаров.