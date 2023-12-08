Культура

В «Михайловском» готовятся снимать «Пророка»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» началась подготовка к съёмкам отдельных сцен художественного фильма «Пророк. История Александра Пушкина», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Работу над этой лентой съёмочная группа во главе с Феликсом Умаровым начала в конце августа этого года, в Павловске под Санкт-Петербургом. Уже тогда молодой режиссёр сформулировал одну из своих главных задач: «…Показать современным зрителям Пушкина не как лакированного колосса классической литературы, а как живого, мятущегося героя, которому не чужды сильные человеческие страсти, понятные каждому из нас». А продюсер Вадим Верещагин среди прочих достоинств проекта, который, по его словам, готовился несколько лет, анонсировал не только замечательный актёрский состав, но и красивейшие локации, одна из которых — псковское Михайловское.

Рассказ о жизни Пушкина в картине начнут Лицеем, а завершат Чёрной речкой. Роль поэта в его взрослые годы исполняет Юра Борисов, роль Натальи Николаевны — молодая актриса Алена Долголенко. Ивана Пущина играет Илья Виногорский, Константина Данзаса — Роман Васильев. Образы императора Николая I и одного из главных его приближённых Александра Бенкендорфа создают соответственно Евгений Шварц и Сергей Гилёв, а на роль Жоржа Дантеса приглашён французский актер Флориан Десбьендра.

Планируется что на большой экран картина «Пророк. История Александра Пушкина» выйдет в феврале 2025 года.

Напомним, что те или иные локации Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» часто становятся рабочими площадками для кинодокументалистов и создателей художественных лент, прежде всего, на исторические темы. В разные годы здесь снимали такие фильмы и сериалы, как «Василиса» (по мотивам событий 1812 года), «Учёности плоды (о Великой Отечественной), «Гоголь», многие другие. Только в этом году здесь проходили съёмки отдельных сцен для фильмов «Цербер» об отдельных событиях, последовавших после декабрьского восстания 1825 года (режиссёр Владимир Щегольков), и «Онегин» по мотивам пушкинского романа в стихах (режиссёр Сарик Андреасян).