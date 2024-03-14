Культура

225 портретов Пушкина представит «Михайловское» на выставке ко дню рождения музея

Выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина» откроют в музее-заповеднике «Михайловское» завтра, 16 марта, в канун 102-й годовщины со дня объявления мемориальных пушкинских мест под Псковом государственным заповедником «Пушкинский уголок».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию в год 225-летия Пушкина действительно вошло 225 портретных изображений поэта из разных музейных коллекций: 105 живописных полотен и графических листов и 85 скульптурных портретов и произведений декоративно-прикладного искусства, в том числе — портреты Пушкина на фарфоре, стекле, коже, ткани, дереве, бисерное шитьё, марки, почтовые конверты и карточки, значки, столь популярные во второй половине ХХ века и памятные медали.

«Наиболее ценными здесь, бесспорно, являются прижизненные изображения поэта», — отметила специалист по экспозиционной и выставочной работе Пушкинского заповедника Татьяна Морозова. Этот ряд представлен, например, оттиском гравюры, созданной в 1827 году Николаем Уткиным, русским рисовальщиком и гравёром, одним из крупнейших мастеров позднеклассицистической гравюры резцом и репродукционной гравюры первой половины XIX века, на момент создания этого портрета уже академиком, а позднее (с 1839 года) уже и заслуженный профессором Императорской Академии художеств, хранителем отдела эстампов императорской коллекции в Эрмитаже. Гравюра, о которой идёт речь, была заказана Николаю Уткину другом и одноклассником Пушкина, издателем Антоном Дельвигом и опубликована в поэтическом альманахе «Северные цветы на 1828 год». На сегодняшний день именно эта работы Уткина, — подчеркнула Татьяна Морозова, — считается наиболее достоверным портретом Пушкина.

Другая гравюра, которую посетители выставки смогут увидеть во все подробностях, выполнена английским художником Томасом Райтом. «Считается, что поэт сам заказал Райту этот портрет для готовившегося собрания сочинений. Предварительный рисунок был сделан с натуры в конце 1836 года и, к сожалению, не сохранился, а сама гравюра увидела свет уже после смерти Александра Сергеевича в марте 1837 года», — детализировала Татьяна Морозова.

Вошло в экспозицию и несколько списков со знаменитого пушкинского портрета, в 1827 году по заказу всё того же Дельвига созданного Орестом Кипренским и поразившего своим сходством с оригиналом и самогó Пушкина — «Себя как в зеркале я вижу…», и его современников. Одна из таких копий в 1862 году была сделана свободным художником Псковской губернии художником Семёном Мошиным, ещё две — академиками ИАХ гравером Василием Матэ (1899) и Михаилом Рундальцовым (1902).

Наиболее развёрнутый раздел новой выставки — работы художников второй половины ХХ века. Здесь интересно проследить, насколько по-разному видят и понимают образ Пушкина представители разных поколений и школ отечественного изобразительного искусства. Продолжают поиск своего Пушкина и наши современники: около ста живописных и графических работ, представленных на выставке «225. Галерея портретов…», созданы уже в XXI веке.

Новая экспозиция развёрнута в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Торжественное её открытие 16 марта назначено на 15.30.

Напомним, что получасом позже, в 16.00, здесь же, в музейном НКЦ, дадут концерт, также подготовленный ко дню рождения «Михайловского».