Культура

«Сказочный» концерт для цимбал и арфы дадут в «Михайловском» московские музыканты

Заранее запланировать поездку на концерт, «главными действующими лицами» которого станут цимбалы и арфа, приглашает гостей Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Энгель Насибулин. Из иллюстраций к книге «А.С. Пушкин Стихи, написанные в Михайловском». Из собрания музея-заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, этот концерт специально ко дню рождения музея подготовили известные столичные музыканты Катерина Анохина и София Каландадзе. В более чем часовой программе в не самой обычной аранжировке прозвучат пьесы русских классиков — Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Николая Метнера.

Среди прочего публика услышит и музыку Константина Лядова, творчество которого широкой аудитории практически совсем не знакомо: куда чаще современные академические исполнители обращаются к произведениям, которые сочинял его гениальный сын — Анатолий Лядов. Сам же Константин Лядов в своё время был не менее, а может быть и более известен. Музыкант не в первом поколении, выпускник Петербургского театрального училища, композитор, аранжировщик и дирижёр, в 1849 году он стал фактически главным дирижёром русской оперной труппы, а с момента открытия Мариинского театра в 1860-м — первым главным его дирижёром. Именно Константин Лядов дирижировал премьерными спектаклями «Русалки» Даргомыжского, «Юдифи» и «Рогнеды» Серова и так далее. Шли в театрах Москвы и Санкт-Петербурга и многочисленные балеты, комедии и водевили его собственного сочинения.

Все пьесы, которые Катерина Анохина и София Каландадзе планируют исполнить в концерте в «Михайловском», объединены темой волшебства и чуда. Программу вечера назвали «Воспетая мудрость. По сказкам Пушкина».

В музее уточнили, что «именинный концерт» назначен на 16 марта — канун 102-й годовщины объявления псковских пушкинских мест государственным заповедником «Пушкинский Уголок» (Постановление Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года). Дадут его в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), начнут в 16.00. В музее добавили, что получасом раньше здесь же состоится презентация новой выставки «225. Галерея портретов А.С. Пушкина» из фондов «Михайловского».

Вход на концерт Катерины Анохиной и Софии Каландадзе в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» — свободный для всех желающих.