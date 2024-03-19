Культура

Себя показать и Пушкина посмотреть: региональный этап всероссийского фестиваля прошёл в «Михайловском»

Региональный этап творческого конкурса «Мой Пушкин» провели 28 марта в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это творческое соревнование стало региональным этапом одноимённого всероссийского фестиваля с международным участием.

Как рассказали в музее, участниками конкурса были дети и подростки из Пскова, Великих Лук, Локни, Бежаниц, Струг Красных, Пушкинских Гор, представившие свои работы в номинациях «Инструментальное творчество», «Театр», «Литературное творчество», «Исследовательская деятельность», «Художественное слово» и «Хореография». Список победителей и небольшой фотоотчёт о событиях этого дня опубликован на странице официального сообщества музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

Участники конкурса «Мой Пушкин» на выставке «225. Галерея портретов…»

По шутливому замечанию одного из участников конкурса юные таланты приехали в Пушкинский заповедник, «…чтобы себя показать и Пушкина посмотреть» — специально для ребя и их наставников в музее провели экскурсию по выставке «225. Галерея портретов А.С. Пушкина», посвящённой 225-летию со дня рождения поэта и открытой в канун 102-й годовщины с момента официального объявления о создании Государственного музея-заповедника «Пушкинский уголок».

В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» уточнили, что учредителем регионального конкурса «Мой Пушкин» является Центр образовательных и культурных инициатив «Параллели» в партнерстве с Пушкинским заповедником.