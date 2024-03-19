Культура

Голограмму пушкинского бюста, выполненного современником поэта, впервые экспонируют в «Михайловском»

Весьма необычный экспонат — голограмму бюста А. С. Пушкина — экспонируют в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта голограмма представлена среди 225 изображений поэта на выставке «225. Галерея портретов А. С. Пушкина». Широкой публике её показывают впервые.

Фото: Наталья Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

Как пояснили в музее, посетитель выставки сначала видит в зале просто «пустую» раму, но стоит направить в неё, например, фонарик мобильного телефона, как из глубокой темноты проявляется и, вслед за движением потока света, поворачивается вокруг собственной оси изображение поэта. Это — бюст Пушкина работы известного российского скульптора-итальянца, пушкинского современника Джованни Витали, более, впрочем, известного по русифицированному имени: Иван Петрович. Художник-монументалист, портретист и педагог, академик и профессор Императорской Академии художеств, Витали — автор многих замечательных произведений, среди которых аллегорические статуи и рельефы для Опекунского совета (Московского Императорского воспитательного дома для сирот, подкидышей и беспризорников), мраморные ангелы для иконостаса церкви Мученицы Татианы — домового храма Московского государственного университета имени Ломоносова или, ещё к примеру, два московские фонтана: на Лубянке и на Театральной площади. В разные годы Витали создал портретные бюсты князя Юсупова, Карла Брюллова, С. Л. Пушкина — отца поэта. Известны и два бюста А. С. Пушкина его работы. Первый из них Витали лепил в апреле 1837 года, по заказу Павла Нащокина, близкого друга поэта.

Важно, что Иван Витали был лично знаком с Пушкиным. И даже говорил ему о своём желании выполнить скульптурный портрет, однако Александр Пушкин отказался. Тем не менее, после гибели Пушкина мастер мог работать над изображением поэта, сверяясь не только с его посмертной маской, но и с собственными впечатлениями от общения с Пушкиным, черты лица которого, как известно, были необыкновенно подвижны и быстро менялись в зависимости от настроения. В итоге современники единодушно отмечали убедительность и правдивость созданного Витали образа.

Голограмму бюста А. С. Пушкина работы И. П. Витали изготовили уже в последней четверти ХХ века. Это было сделано в Государственном оптическом институте Академии наук СССР имени С. И. Вавилова (сейчас — акционерное общество «Государственный оптический институт имени С. И. Вавилова» в составе холдинга «Швабе» государственной корпорации Ростех, на правах головной научной организации). Голограмму создали к 90-летию со дня Вавилова и в 1981 году подарили директору государственного Пушкинского заповедника С. С. Гейченко для передачи в музейные фонды.

В музее напомнили, что в экспозицию «225. Галерея портретов А.С. Пушкина» открытую накануне 102-го дня рождения «Михайловского», действительно вошло 225 изображений поэта из разных музейных коллекций: 105 живописных полотен и графических листов и 85 скульптур и произведений декоративно-прикладного искусства, в том числе — Пушкин на фарфоре, стекле, коже, ткани, дереве, бисерном шитье, на марках, почтовых конвертах и карточках, на значках, столь популярных во второй половине ХХ века, и памятных медалях. Это иконография поэта без малого за два столетия — от прижизненных портретов и вплоть до 2023 года.