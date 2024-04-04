Культура

Псковская библиотека имени Курбатова присоединилась к акции «Книга фронту»

Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова присоединилась к акции «Книга фронту». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

В акции принимает участие книга Ивана Соловьева «Отец Владимир», представленная в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад». Каждая книга – с автографом автора.

Иван Соловьев - российский общественный и государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России. Псковичам он известен как автор военно-приключенческой повести «Красные линии», презентация которой состоялась в библиотеке имени Курбатова в декабре 2022 года.

Книга «Отец Владимир», повествующая о буднях и ежедневном духовном подвиге священника на СВО, – продолжение истории. Подробнее о акции можно узнать в библиотеке. Адрес: город Псков, улица Профсоюзная, 2.