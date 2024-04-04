Культура

Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в презентации книги «Отец Владимир»

Презентация военно-приключенческой повести известного писателя, доктора юридических наук, заслуженного юриста Российской Федерации Ивана Соловьева «Отец Владимир» состоялась в городе Пскове в рамках XIX Межрегионального книжного форума «Русский Запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Книга рассказывает о героическом служении священника Русской православной церкви в зоне специальной военной операции, мужестве и отваге российский военнослужащих.

Личный состав пенитенциарного ведомства посетил мероприятие с участием автора, которое прошло в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Сотрудники УФСИН познакомились с историей создания повести, ее героях, а также размышлениях автора о причинах и значении военной операции. Иван Соловьев неоднократно бывал в зоне СВО, много общался с бойцами и все написанные произведения – результат большой работы, направленной на поддержку воинов, сплочение общества, отметили в ведомстве.

Также в рамках рабочей поездки Иван Соловьев встретился с осужденными, отбывающими наказание в ИК-4 УФСИН России по Псковской области (поселок Середка Псковского района). Творческая встреча прошла в клубе учреждения. В ходе беседы автор рассказал о важном значении веры в жизни человека, поделился историями спасения бойцов на поле боя.

В память о встрече Иван Соловьев передал в библиотеку исправительной колонии экземпляры книги «Отец Владимир».