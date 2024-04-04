Культура

Артисту великолукского театра присвоили звание «Заслуженный артист РФ»

Артисту Великолукского драматического театра Игорю Николаеву присвоили почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, а первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак прислал в адрес великолукского театра поздравительную телеграмму по этому знаменательному поводу. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / Telegram

Игорь Николаев окончил Государственный институт культуры имени Крупской в 1988 году. С момента окончания института он работает в Великих Луках.

«Сыграл много интересных ролей. Артист комедийного амплуа, виртуоз. Является членом Союза театральных деятелей России. Награждался почетными грамотами комитета Псковской области по культуре за большой вклад, неоднократно отмечался на различных фестивалях. Преподавал в театральной студии Великих Лук, воспитывает будущих патриотов сцены. Игоря Николаевича знают и уважают работники театрального искусства, а также поклонники, как талантливого артиста, бесконечно преданного избранному делу, и радующего театралов виртуозной игрой. От всей души поздравляю Игоря Николаевича Николаева с поистине заслуженной наградой! Здоровья, счастья и вдохновения!» - добавил Николай Козловский.