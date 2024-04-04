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Лото, классики и морской бой смогут вспомнить гости Псковского музея-заповедника

15.05.2024 15:16|ПсковКомментариев: 0

Выставка «По волнам нашей памяти» пройдет в рамках «Ночи музеев» в Пскове. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году особое внимание мы обращаем на музейный дворик, мы делаем специальную выставку, очень долго думали, как ее назвать. Был объявлен конкурс, и назвали выставку "По волнам нашей памяти". Вчера я посетила монтаж выставки, и час не могла оттуда выйти. Эта выставка невольно выплескивается на пространство дворика, и там будут происходить необычные вещи. Мы вспомним старые игры - лото, морской бой, классики. Мы постараемся оживить эти воспоминания. У нас будет несколько интерактивных площадок», – рассказала Светлана Мельникова.

Акция «Ночь музеев» состоится в Псковском музее-заповеднике 18 мая.

Международный день музеев как праздник учрежден в мае 1977 года решением 11 Генеральной конференции Международного Совета музеев. Он празднуется всеми музеями мира с 1978 года как день единения музеев и общества. Международный день музеев как официальный праздник признан более чем в 150 странах мира. Все музейное сообщество отмечает это событие днями открытых дверей, экскурсиями, выставками, общественными мероприятиями и встречами.

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Псковском музее-заповеднике в 2006 году.

Тематика «Ночи» в 2024 году будет связана с преемственностью поколений и семейными реликвиями

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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