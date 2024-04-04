Культура

Опубликована афиша «Ночи музеев 2024» в Псковском музее

Всероссийская акция «Ночь музеев» – одно из самых популярных и любимых псковичами музейных событий, традиционно пройдет в Псковском музее-заповеднике 18 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, тематика «Ночи» будет связана с преемственностью поколений и семейными реликвиями.

В этом году события акции развернутся в самом сердце Псковского музея – в музейном дворике. Для гостей подготовлена обширная и яркая программа, в которой, помимо пространства внутреннего двора, будут задействованы Поганкины палаты, Картинная галерея и главное здание музея.