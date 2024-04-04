Культура

80 портретов покажут псковичам во время «Ночи музеев»

Часть портретов из готовящейся выставки «Не говори с тоской — их нет, но с благодарностию — были» покажет Псковский музей-заповедник в рамках проекта «Ночь музеев». Об этом генеральный директор учреждения Светлана Мельникова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Открою тайну, музей сейчас готовится к очень серьезному выставочному проекту, который мы назвали "Не говори с тоской — их нет, но с благодарностию — были". Это слова Василия Жуковского. Это 80 портретов, большая часть из которых никогда не выставлялась в Псковском музее-заповеднике. И все это из наших фондов», – рассказала Светлана Мельникова.

Она отметила, что сейчас музей готовит все работы для дальнейшей выставки.

«Они должны пройти руки реставраторов, надо представить эту галерею людей, ведь история – это не только события, но и люди – участники этих событий. Часть портретов мы откроем во время "Ночи музеев"», – добавила директор псковского музея.

Акция «Ночь музеев» состоится в Псковском музее-заповеднике 18 мая.

Международный день музеев как праздник учрежден в мае 1977 года решением 11 Генеральной конференции Международного Совета музеев. Он празднуется всеми музеями мира с 1978 года как день единения музеев и общества. Международный день музеев как официальный праздник признан более чем в 150 странах мира. Все музейное сообщество отмечает это событие днями открытых дверей, экскурсиями, выставками, общественными мероприятиями и встречами.

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Псковском музее-заповеднике в 2006 году.

Тематика «Ночи» в 2024 году будет связана с преемственностью поколений и семейными реликвиями