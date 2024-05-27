Культура

«Вальяж» представит свой дебютный альбом «Обратный отсчет» в Пскове 8 июня

Группа «Вальяж», исполняющая блюз-рок, представит свой дебютный альбом «Обратный отсчет» в Пскове 8 июня на площадке креативного пространства «Лофт». Об этом сообщается в группе «Лофта» в социальной сети «ВКонтакте».

«Это событие обещает быть ярким и запоминающимся для всех любителей качественной музыки. В легкой, доверительной атмосфере акустики ты услышишь песни с потрясающей энергетикой, слова которых запоминаешь наизусть. «Вальяж» – это искренность и эмоциональность подачи с философским, ироничным и лиричным отношением ко всему окружающему. Музыка для души!» - говорится в сообщении.

Напомним, группа «Вальяж» стала участником программы «Квартирник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 мая.