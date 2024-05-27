Культура

«Квартирник»: Группа «Вальяж» про блюз-рок, альбом в первый год существования и «Ангела Валеру». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 мая. В гостях у ведущего Дмитрия Иванова – группа «Вальяж».

Группа молодая, а уже умудрилась записать студийный альбом. Как такое возможно и почему его назвали «Обратный отсчет»? Что ребят вдохновляет на блюз-рок? Какие еще инструменты напрашиваются в «Вальяж», кроме тех, которые уже присутствуют? В чем секрет продвижения творчества? На эти и другие вопросы в студии «ПЛН FM» ответили:

Дмитрий Кузнецов - акустическая гитара, вокал;

Дмитрий Павлов - кахон, перкуссия, вокал;

Евгений Иванов - бас-гитара;

Александр Шевченко - губная гармоника.

И, конечно же, группа «Вальяж» исполнила несколько песен.