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Культура

Учащиеся псковских сузов отправились на финал «Российской студенческой весны»

10.06.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

Делегация из 22 человек от Псковской области отправилась на XXXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Он стартует 11 июня в Ставрополе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фото: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

В состав делегации вошли студенты средних специальных учебных заведений: колледжей и техникумов. Ребята из Псковской области выступят со своими номерами и посоревнуются за звания лучших в пяти направлениях: танцевальное, оригинальный жанр, инструментальное, театральное и вокальное.

Напомним, в прошлом месяце прошёл финал фестиваля «Российская студенческая весна» для студентов вузов. Представитель Великолукской государственной академии физической культуры и спорта из города Великие Луки Иван Александров стал призёром, заняв второе место в номинации «Струнные инструменты» (соло, категория «Непрофильная»). 

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» – это самый масштабный студенческий творческий фестиваль в России. Фестиваль проводится с 1992 года и является флагманским проектом программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Ежегодно в проекте участвуют более 1 000 000 студентов из 89 субъектов страны, которые представляют более 1 200 образовательных организаций.

XXXII (III) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций пройдет в Ставрополе с 11 июня по 17 июня и станет одним из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов сузов и колледжей. Фестиваль пройдёт в рамках празднования Дня России (12 июня) и посвящен Году семьи в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей и Году межнационального согласия в Ставропольском крае. Слоган фестиваля — «Студвесна. На высоте».

Участниками фестиваля станут 2 000 конкурсантов, прошедших отборочные этапы в образовательных организациях и региональные отборочные этапы, из 70 регионов России.

Участники фестиваля представят на оценку экспертному совету фестиваля не менее 1 000 конкурсных работ в более 50 номинациях по 10 творческим направлениям. Экспертный совет включает в себя более 70 членов жюри, авторитетных деятелей искусства и культуры Российской Федерации.

В рамках фестиваля Российский союз молодежи при поддержке президентского фонда культурных инициатив проведет финал IV национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна». Премия ставит своей целью выявление и адресную поддержку молодых талантливых лидеров студенческого творчества в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Соискателями премии станут финалисты фестиваля в 10 творческих направлениях. Обладатели Гран-при индивидуальных направлений получат по 100 000 рублей; в «Региональной программе» — 250 000 рублей.

Победители и лучшие участники фестиваля станут артистами IV Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны. В течение месяца более 100 лауреатов фестиваля проедут по всей стране и представят концертные программы. Старт и финал проекта пройдёт в «Молодежных столицах России — 2024»: Москва и Владивосток. Студенты представят совершенно новое шоу, которое создадут специально для Гастрольного тура, посвященное Году семьи.

Теги: #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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