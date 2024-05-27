Культура

Великолучанин стал призёром XXXII Всероссийской студенческой весны

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта из города Великие Луки Иван Александров стал призёром XXXII Всероссийской студенческой весны. Великолучанин занял второе место в номинации «Струнные инструменты» (соло, категория «Непрофильная»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Иван Александров прошёл большой путь от регионального этапа до участия в итоговом всероссийском фестивале, выступил в финале перед большой аудиторией. Музыкой занимается с 9 лет. Учился в основном сам, но не без помощи преподавателей музыкальной школы (Детская школа искусств в Порхове) и папы. Для конкурса выбрал композицию Technical difficulties исполнителя Poul Gilbert, потому что эта песня, по словам участника, может максимально раскрыть технику игры и навыки музыканта.

«Играю для того, чтобы передать те эмоции, которые не могу передать словами», - поделился Иван Александров.

Церемония награждения XXXII всероссийского фестиваля прошла 31 мая на площадке регионального цирка в Саратове. В 2024 году фестиваль проходит в рамках Года семьи и будет приурочен к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина под слоганом, который выбрали участники программы — «Студвесна. Ближе к звёздам». Конкурсная программа фестиваля прошла в период с 27 по 30 мая и включала в себя 10 направлений: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт». Участниками в этом году стали 3 600 студентов из 80 регионов России.

Фото: Ангелина Богомолова

Проект «XXXII Всероссийская студенческая весна» реализуется Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь), правительством Саратовской области и Общероссийской общественной организацией «Российский Союз молодежи».

«Российская студенческая весна» — фестиваль студенческого творчества, который реализуется уже больше 30 лет — с 1992 года. Ежегодно в проекте участвуют более 1 000 000 студентов из 89 субъектов страны, которые представляют более 1 200 образовательных организаций. Главная цель фестиваля — совершенствование системы поддержки молодёжного творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе сохранение и популяризация культурного и династического наследия народов России.