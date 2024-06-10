Культура

Очаги культуры

За последние несколько лет во многих населённых пунктах Псковской области открылись отремонтированные дома культуры, модельные библиотеки и музеи, оснащённые по последнему слову техники. Это стало возможным благодаря президентскому нацпроекту, направленному на расширение доступности культурных благ для жителей не только крупных городов, но и небольших деревень.

В обновлённых учреждениях теперь всегда кипит жизнь – яркая, насыщенная и интересная. Обозреватель Псковской Ленты Новостей пообщалась с главами некоторых муниципальных образований и выяснила, какие пространства пользуются спросом у селян, есть ли взаимосвязь между свежевыкрашенными стенами и развитием творческого потенциала, и планируется ли улучшать культурную инфраструктуру на сельских территориях в дальнейшем.

Обновлённый ДК в Торошино. Фото из группы учреждения в соцсети «ВКонтакте»

Обновление придаёт стимул

Национальный проект «Культура» стартовал в 2019-м году. Работа по нему ведётся по трём направлениям — «Творческие люди», «Цифровая культура» и «Культурная среда». Последнее в этом списке и, вероятно, первое по значимости, подразумевает приведение в порядок сельских домов культуры, муниципальных музеев и библиотек.

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С начала реализации нацпроекта долгожданное обновление провели во многих учреждениях. К примеру, в прошлом году очередь дошла до Дома культуры в Торошино Псковского района, который сегодня является центром притяжения для жителей деревни и ближайших населенных пунктов.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова напомнила, что клуб долгое время не функционировал, так как пребывал в удручающем состоянии. В нацпроект объект вошёл в два этапа, работы снаружи и внутри здания велись на протяжении двух лет. За это время был проведён демонтаж пришедших в негодность конструкций, переделаны полы и перекрытия, заменены окна и двери, полностью отремонтированы стены и потолки, обновлён фасад. В ДК сделано качественное водоснабжение и электрооснащение, оборудована санитарная комната.

Ход ремонта в Торошинском ДК. Фото: администрация района / «ВКонтакте»

Не обошлось и без дооснащения: в частности, в зрительный зал закупили новенькие кресла, подвижные сценические ширмы, звуковую и световую аппаратуру, в фойе установили современную мебель и оборудование. Кроме того, в клубе появились дополнительные помещения для летних занятий.

«Дом культуры открылся после капремонта 4 сентября 2023 года и очень востребован у населения, благодаря нацпроекту мы смогли вернуть это здание к активной жизни», - подчеркнула Наталья Фёдорова. Она уточнила, что учреждение укомплектовано кадрами, в том числе опытными, которые много лет посвятили профессии, и молодыми специалистами, что является довольно хорошим сочетанием.

В настоящее время продолжается капитальный ремонт дома культуры в Адворицах. Здание находилось в плачевном состоянии, текущими работами проблему было не решить. В ходе капремонта будут заменены кровля, полы, потолки, окна, двери, отремонтирован фасад, проведена внутренняя отделка здания. В настоящее время демонтированы ветхие конструкции, хорошими темпами ведутся работы по облицовке наружного фасада, фундамента. За счет муниципалитета проведена вода, также в здании ДК будет оборудована отдельная санитарная комната. На средства, выделенные правительством Псковской области, обновится материально-техническая база учреждения.

Проект дизайна помещений в Адворицком ДК

Глава Псковского района рассказала, что подрядчик идет хорошими темпами. К тому же, есть синхронизация с ТОСом: местные общественники выиграли грант на благоустройство территории вокруг дома культуры.

«Мы очень рады, что вошли в нацпроект, после обновления это будет совершенно другое здание. Дом культуры в Адворицах действительно востребован — пусть, он маленький, да и населения не так много в деревне, но он очень нужен. Там проводятся все праздничные мероприятия, дети и взрослые занимаются вокалом, хореографией — всё это должно проходить в современном, красивом и комфортном для посетителей учреждении культуры», - подчеркнула Наталья Фёдорова.

Всего ремонт по нацпроекту затронул три дома культуры на территории района. Первым обновили Родинский ДК, о работе и достижениях которого сейчас говорят и пишут повсеместно.

«Обновление всегда придаёт стимул. Современные интерьеры и решения настраивают коллектив. Понятно, что во многом это зависит от руководителя, от подбора кадров, но, как правило, у нас всё складывается именно так. Нацпроект даёт огромный толчок вперёд, люди это видят, чувствуют. Необходимость и важность культуры на селе для всех ясна и очевидна», - добавила Наталья Фёдорова.

По её словам, в настоящее время рассматривается вопрос разработки проектно-сметной документации на капремонт других муниципальных учреждений культуры. В районной администрации надеются, что нацпроект получит продолжение, и готовы прикладывать максимальные усилия для того, чтобы войти в него с новыми объектами.

Двигаться дальше

На продолжение нацпроекта «Культура» рассчитывает и глава Островского района Дмитрий Быстров. Завершающуюся «пятилетку» в плане развития культурной инфраструктуры он оценивает положительно и считает, что нужно двигаться дальше, добиваться большего.

«Безусловно, и в дальнейшем будут мероприятия, нацеленные на развитие инфраструктуры в сфере культуры, в том числе в рамках новых инструментов развития, которые озвучивал президент. Это важно, и останавливаться нельзя ни в коем случае», - подчеркнул глава муниципалитета.

Он напомнил, что в прошлом году в Острове завершилось строительство Центра культурного развития. Это будет современная многофункциональная площадка, где заработают детские кружки и отделения творчества для взрослых. В центре оборудуют концертный зал на 140 мест, студию звукозаписи, гимнастический зал, костюмерную и гримерную.

По словам Дмитрия Быстрова, объект будет введён в эксплуатацию после его наполнения соответствующим оборудованием. «Сейчас мы подготовили перечень всего необходимого — это одежда сцены, звук, свет, мебель и прочее. Мы хотим установить качественное оборудование, чтобы коллективы любого уровня могли приезжать и радовать наших зрителей. Готовится смета, совместно с региональным комитетом по культуре будем искать источники финансирования, поскольку район такими средствами не располагает — это не один миллион рублей», - уточнил глава района. Планируется, что центр распахнёт двери в ноябре текущего года.

Строительство центра. Фото: Дмитрий Быстров / Telegram

Это позволит снять нагрузку с действующего центра культуры «Юбилейный», где сейчас находятся кинозал, кружки, центр волонтерства и добровольчества. Дмитрий Быстров заверил, что вопрос с кадровым наполнением нового учреждения не стоит, специалистов в достатке.

Он заметил, что в культурной сфере Островского района проводится целый комплекс мероприятий, в том числе за счет собственных источников муниципалитета. В рамках нацпроекта в Острове появилась библиотека нового поколения, которая отвечает всем современным требованиям. Помимо этого, ежегодно докупается оборудование для учреждений культуры, в том числе в сельские клубы.

Дмитрий Быстров подчеркнул, что большая часть населения муниципального образования проживает в районном центре. Но и жители села, безусловно, заслуживают самого лучшего. По мнению главы района, от ремонта и закупки оборудования для сельских клубов напрямую зависит улучшение качества жизни на селе. Местные жители активно пользуются этими благами, причём в гораздо большем объеме, чем городские. «На селе, как правило, нет отдельных кинозалов и прочих объектов культуры и досуга. Поэтому сельский клуб является местом, где все собираются, и там тоже должны быть нормальные микрофоны, ноутбуки, проекторы и прочее. Уже есть положительные сдвиги в этом направлении, и люди это могут подтвердить», - заявил Дмитрий Быстров.

Центры притяжения

Благодаря реализации национального проекта «Культура» стало возможным и обновление Печорской детской школы искусств — одной из старейших в Псковской области. В 2022 году учреждение отметило 75-летний юбилей. В настоящее время в ДШИ по разным направлениям проходят обучение почти 300 ребят, на время ремонтных работ занятия перенесли в Печорскую среднюю образовательную школу № 3.

Проект модернизации школы искусств двухлетний и стартовал в прошлом году. Планируется капитально отремонтировать кровлю, фасад и внутренние помещения. Классы изобразительного искусства, музыки и хореографии, а также актовый зал и учебные кабинеты приобретут эстетичный вид и станут более эргономичными.

Строители уже провели в помещениях демонтаж старых покрытий, сделали внутренние сети, кровлю, отопление, заканчиваются работы по фасаду, залиты полы, стяжки. К внутренней отделке рабочие ещё не приступили, уточнил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Он пояснил, что на объекте задействованы два подрядчика, и с одним из них планируется расторгнуть договор в связи с тем, что компания не выполняет свои обязательства и не выдерживает сроки. Глава муниципалитета сообщил, что ведутся переговоры со вторым подрядчиком, который, возможно, возьмёт на себя весь объем оставшихся работ. Обновленную школу планируется открыть к 1 сентября, и власти уверяют, что прикладывают все необходимые усилия, чтобы завершить все начатые работы в срок.

Проект помещения в Детской школе искусств

В сельских учреждениях культуры на территории муниципального округа ранее были проведены локальные ремонты — приведены в порядок крыши, окна, печки. Также Валерий Зайцев заручился поддержкой губернатора относительно Дома культуры в деревне Киршино, который давно требует реконструкции. В будущем планируется провести комплексный капремонт всего здания за счет участия в федеральных проектах. В настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации.

Здание ДК в Киршино большое и многофункциональное: там расположены и почта, и школьный спортзал, и ФАП, и библиотека. Объект востребован, его посещают порядка 1000 человек, в том числе жители близлежащих населенных пунктов.

«Сельский дом культуры является центром, вокруг которого существует вся деревня. Там проводятся все мероприятия, проходят кинопоказы, концерты, собираются по праздникам взрослые и дети. Только там всё это можно делать, поэтому важно иметь такие объекты в современном, отремонтированном виде, чтобы людям было комфортно там находиться», - отметил Валерий Зайцев.

Напомним, благодаря другому нацпроекту, «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Киршино несколько лет назад появился новый асфальт на двух улицах, которые проходят через деревню и являются дорогами с автобусным сообщением. По ним перевозят детей из ближайших деревень в школу.

Важные мелочи

Для селян посещение учреждений культуры зачастую сопряжено не только с возможностью реализовать свой творческий потенциал, но и с получением простых человеческих благ. Именно там люди общаются, знакомятся, проводят досуг. А кто-то приходит распечатать нужный рецепт или любимое стихотворение — очень часто принтер на всю деревню один, и есть он только в местной библиотеке.

«Может, это и мелкое действие, но крайне необходимое для людей. Оборудование, которое поступает в учреждения культуры по нацпроекту, позволяет на более высоком уровне подготавливать различные мероприятия - дни деревень, календарные праздники. Туда приходят заниматься школьники, воспитанники детских садов, ветеранские организации собираются. А кому-то нужно просто принтером воспользоваться — распечатать что-то для себя», - заметила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

Она напомнила, что это особенно важно для территорий с хуторной системой расселения, когда люди живут на приличном расстоянии друг от друга. Дома культуры, сельские библиотеки в таком случае являются очагом, где люди могут собираться, проводить мероприятия, общаться, получать необходимые услуги. И всё это при помощи той техники, которая имеется в наличии.

Вера Кондратьева рассказала, что последние годы для культурной отрасли были очень плодотворными. В районном доме культуры, который был косметически отремонтирован, открылся виртуальный концертный зал, для которого было закуплено и поставлено специализированное оборудование - мультимедийный проектор с экраном, компьютер, звуковые, световые установки и прочее. Приобреталась техника для культурно-досуговых учреждений и библиотек, расположенных за пределами райцентра, в том числе принтеры и ноутбуки. Также в район по нацпроекту поступил автоклуб - передвижная концертная площадка.

Фото: администрация Пыталовского муниципального округа / «ВКонтакте»

Пыталовская детская школа искусств в прошлом году получила новые учебные пособия и больше ста инструментов. А в Музей дружбы народов поступило новое выставочное и экспозиционное оборудование, в том числе мультимедийный сенсорный стол.

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«За последние 5 лет сделано очень многое для наших учреждений. Каждый сельский дом культуры, каждая сельская библиотека смогли что-то для себя приобрести, либо сделать ремонт. Для сельских учреждений культуры это очень важно. Не всякий ДК обладает достаточными средствами, чтобы закупить всё необходимое в штатном режиме. Нацпроект даёт возможность небольшим сельским клубам, школам искусств, библиотекам и музеям пополнить свою материально-техническую базу», - оценила масштаб федеральной поддержки Вера Кондратьева.

В Псковской области насчитывается более 500 объектов культуры, многие из них в последние годы приведены в порядок и оснащены всем необходимым. Но по-прежнему остаются те, кто нуждается в ремонте и оборудовании. Поэтому хочется верить, что нацпроект получит продолжение, и жизнь на селе станет ещё более комфортной и современной.

Ульяна Лаблюк