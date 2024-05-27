Культура

Более 210 млн рублей получила Псковская область в 2023 году по нацпроекту «Культура»

210 млн рублей были выделены Псковской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, завершено строительство Центра культурного развития в Острове и капремонт Дома культуры в деревне Торошино Псковского района, Дома культуры в деревне Церковище Усвятского района, Детской школы искусств в Печорах.

Три детские школы искусств дооснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (Новосокольники, Остров, Пыталово).

«Создана модельная муниципальная библиотека в Пскове. Дооснащены 7 музеев», - добавил губернатор.