Культура

Мастер-класс по сольному пению состоялся в псковском колледже искусств

Мастер-класс по сольному пению состоялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 21 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Участниками мастер-класса стали 13 молодых вокалистов. Среди них учащиеся детских музыкальных школ Пскова, Порхова, Воскресной школы при Покровском храме г. Опочки, солисты вокального ансамбля «Сюрприз» Тямшанского дома культуры, студенты и выпускники колледжа искусств.

Занятия состоялись в рамках проекта «Камертон регионов» к 30-летию Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Мастер класс провела Виктория Зяблицкая - лауреат Международных конкурсов, оперная, концертно-камерная певица, выпускница Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова, преподаватель государственного музыкально - педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, вокальный консультант Международного благотворительного фонда В. Спивакова, эксперт и соорганизатор онлайн-проекта «Pro Vocal Diction».

По словам организаторов проекта, его концепция заключается в том, чтобы услышать «эталонный звук» регионов – отсюда и «камертон» в названии.

Добавим, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов 2024 г. в области науки, образования, просвещения.