Культура

Сотни великолучан собрались на фестиваль-марафон «Песни России»

Фестиваль-марафон «Песни России» проходит в Великих Луках. На вечерний концерт на открытой площадке на площади Ленина пришли сотни горожан, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В концерте примут участие народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня», певец и композитор Евгений Гор, ансамбль «Славяне», балет «Живая планета», актер театра и кино, певец и композитор Иван Замотаев, фольклорно-этнографическая студия «Мерема», Грозненский ансамбль танца «Замахно», дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко».

Напомним, Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» 2024 под художественным руководством народной артистки России Надежды Бабкиной пройдет в Тверской, Ярославской и Псковской областях. Фестиваль учреждён благотворительным фондом «Народная певческая культура» и проводится при организационном и финансовом содействии министерства культуры Российской Федерации.

Концерты и мастер-классы восемнадцатого фестиваля-марафона «Песни России» будут проходить до 9 июля 2024 года включительно.

Накануне мероприятия в Великих Луках организаторы смонтировали привозную сцену для артистов, оснащенную современной музыкальной техникой и мультимедийным экраном, сотрудники коммунальных служб установили в месте проведения концерта ограждения, биотуалеты и дополнительные урны, привели территорию в порядок. На концертной площадке организована торговля и усилены меры безопасности.