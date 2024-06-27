Культура

Фестиваль-марафон «Песни России» стартовал в Пскове. ФОТО

На Октябрьской площади в Пскове проходит концерт участников фестиваля-марафона «Песни России». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, у сцены собрались сотни жителей и гостей города.

В концерте участвуют народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный ансамбль «Русская песня», певец и композитор Евгений Гор, ансамбль «Славяне», балет «Живая планета», актер театра и кино, певец и композитор Иван Замотаев, фольклорно-этнографическая студия «Мерема», Грозненский ансамбль танца «Замахно», дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко».

В дальнейшем концерты проекта «Песни России» пройдут по 9 июля в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове.

Фото Вадима Боченкова