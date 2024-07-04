Культура

Арфа будет звучать на фестивале «Хельга» в Выбутах

Арфа будет звучать на фестивале исторической реконструкции «Хельга» в Выбутах 6-7 июля. Об этом сообщил организатор фестиваля Василий Мизгирев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Из Москвы приезжает очень интересный реконструктор, он будет показывать несколько блоков: керамику, применение посуды того времени, также он будет показывать, какие мишени изготавливали, как стреляли из лука. То есть направленность этого фестиваля такова, что реконструктор не просто показывает, а взаимодействует со зрителем», - поделился он.

Также на фестиваль приедут два московских фехтовальщика.

«Еще приедет девушка, которая сыграет на арфе», - дополнил Василий Мизгирев.

Напомним, 14-й Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района с 6 по 7 июля. Реконструкторы по традиции соберутся на родине княгини Ольги, чтобы показать гостям фестиваля ее эпоху, воссоздать традиции, быт и дух раннего Средневековья на территории Руси и Скандинавии.