Культура

Заключительный концерт Надежды Бабкиной в рамках тура по Псковщине прошел в Острове

Заключительный концерт в рамках тура по Псковской области 18-го Всероссийского фестиваль-марафона «Песни России» состоялся на центральной площади города Острова. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Дмитрия Быстрова

На сцену под громкие аплодисменты нескольких тысяч островичей вышли коллективы и солисты из Москвы, Саранска, Кемерова и Грозного. В концертной программе также приняли участие мастеровитые творческие коллективы Псковской области, в том числе из Острова, такие как ансамбль русских народных инструментов «Русская мозаика» и народный хор «Русская песня».

Центральным событием мероприятия стало выступление народной артистки России Надежды Бабкиной - автора проекта и художественного руководителя марафона.

«Поблагодарил Надежду Георгиевну и всех выступивших артистов за уникальную возможность прикоснуться к искусству нашего многонационального народа в высокопрофессиональном исполнении, незабываемые впечатления и подаренное островичам удовольствие. В преддверии Дня города и 80-летия освобождения от фашистов, которые пройдут на следующей неделе, артистами сделан прекрасный подарок для жителей Острова. Спасибо большое! Приезжайте к нам ещё! Отличная погода, прекрасное выступление талантливых артистов, хорошее настроение – вот чем запомнится этот день всем посетившим концерт на открытом воздухе. Было здорово!» - сказал Дмитрий Быстров.