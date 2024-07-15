Культура

Молодежный вечер «Чай, кофе, потанцуем?» прошел на берегу реки Псковы

Молодежный вечер танцев «Чай, кофе, потанцуем?» прошел в Финском парке в Пскове 28 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие приурочено ко Дню города и 1121-летию Пскова. Всего выступили 26 пар, которые репетировали танцы на протяжении года. Вечер стал финальным результатом работы коллектива «сТАНЦЫя». Хедлайнерами мероприятия стали псковские группы «Капитан Смоллетт» и «Постоянные». Организатором выступил молодежный центр Пскова.

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Между отделений танцев работали интерактивные площадки и точки питания. У участников и гостей мероприятия была возможность научиться делать коллажи из бумаги и газет, фигурки из воздушных шаров, погрузиться в виртуальную реальность, сыграть в семейные настольные игры, попробовать модный среди молодежи бабл-ти. На мероприятии звучала живая музыка и исполняли песни лауреаты международных творческих конкурсов.

Вечер танцев стал одним из последних мероприятий, включенных в программу Дня города Пскова.