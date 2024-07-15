Культура

Пушкинские Горы станут центром балетной жизни

Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» стартует в Пушкинских Горах сегодня, 1 августа. Почти две недели для всех участников мероприятия будут организованы мастер-классы и теоретические уроки по балетному мастерству. Кульминацией фестиваля станет гала-концерт, в котором примут участие звёзды русского балета. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Фестиваль балета посвящён памяти выдающегося артиста и педагога-репетитора Мариинского театра, профессора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, заслуженного деятеля искусств РФ Геннадия Селюцкого. Он был талантливым исполнителем пантомимных партий спектаклей Кировского театра, а в течение 50 лет вёл преподавательскую и репетиторскую работу в самых крупных театрах страны. Его ученики стали ведущими солистами в театрах РФ, РБ, Казахстана и других стран.

Фестиваль «Под звездой Геннадия Селюцкого» направлен не только на сохранение памяти о выдающемся учителе и наставнике, но и на сохранение традиций классического русского балета. Для того, чтобы передать профессиональные навыки подрастающему поколению, с 1 по 12 августа будет организован балетный лагерь. В нём соберутся юные таланты из балетных школ разных регионов страны. Яркой частью программы пребывания участников станут мастер-классы от артистов Мариинского и Михайловского театров.

Все педагоги имеют большой сценический опыт, педагогический стаж более 15 лет. Их задача – раскрыть способности и повысить исполнительское мастерство каждого ученика. Программа мастер-классов включает в себя разнообразные направления: от классического балета до танца модерн. В ходе обучения все ребята смогут стать участниками концерта, который они с помощью балетмейстеров и педагогов создадут сами.

Фестиваль организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Для сохранения традиций отечественной хореографической культуры и развития кругозора учеников на мероприятии будет организовано несколько площадок. В малом зале научно-культурного центра будет работать лекторий. Там ежедневно будут проходить лекции о балетном театре и известных деятелях искусства, а также показ фильмов из цикла «Легенды балета». В холле концертного зала НКЦ пройдёт фотовыставка «Ученик. Артист. Учитель», посвящённая творчеству Геннадия Селюцкого и артистов, с которыми он работал.

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Напомним, 11 августа состоится Гала-концерт. В концерте примут участие более десяти ведущих солистов балета из Мариинского, Михайловского и других академических театров России. Зрители смогут увидеть фрагменты из балетов «Легенда о любви», «Баядерка», «Дон Кихот», «Спартак».