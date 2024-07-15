Культура

Почти 50 воспитанников балетных школ России прибыли на фестиваль в Пушкиногорье

Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» начался в Пушкинских Горах с мастер-классов для воспитанников балетных школ. В Пушкиногорье прибыли 47 начинающих артистов балета из Москвы и Санкт-Петербурга, Уфы, Ухты, Калининграда, Сыктывкара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

В числе участников мастер-классов — юные таланты из ведущих балетных школ России, в том числе Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и Академии танца Бориса Эйфмана.

Мастер-классы призваны раскрыть способности каждого ученика. Программа мастер-классов включает разнообразные направления: от классического балета до танца модерн. Преподавателями выступят высококвалифицированные специалисты, имеющие богатый сценический опыт и высшее педагогическое образование.

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В дальнейшем начинающие артисты балета смогут стать участниками концерта, который они с помощью балетмейстеров и педагогов создадут сами. На концерте «Дети для детей», который пройдет 10 августа, будут исполнены номера из классического и современного репертуара. Лучшие ученики исполнят сольные вариации, дуэты и трио. В программе концерта — танцы из знаменитых балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Золушка» и др, которые ориентированы как раз на детскую аудиторию.

На следующий день — 11 августа — состоится гала-концерт с участием около 14 ведущих солистов из Мариинского, Михайловского и других академических театров страны. Участниками концерта станут более десяти ведущих солистов балета из Мариинского, Михайловского и других академических театров России — народные и заслуженные артисты, «звезды» российского балета, такие как Юлия Махалина, Евгений Иванченко, Евгений Коновалов, Андрей Касьяненко, Анастасия Смирнова и другие. Будут исполнены дуэты, сольные номера из мирового классического репертуара, характерные танцы из балетов, современные постановки. Зрители смогут увидеть фрагменты из балетов «Легенда о любви», «Баядерка», «Дон Кихот», «Спартак». В социальной сети проекта будет организована трансляция концертов.

Кроме того, в рамках фестивальной программы откроется фотовыставка «Ученик. Артист. Учитель», посвященная творчеству Геннадия Селюцкого и его учеников по академии и театру, состоится показ фильмов из цикла «Легенды балета». Новые серии об исторических фигурах русского балетного театра производства студии «Телеинвест» были созданы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках кинопоказа пройдут творческие встречи со звездами балета — участниками гала-концерта, которые проведет журналист Иннокентий Иванов. Зрители смогут познакомиться с артистами и задать интересующие их вопросы. Вход на кинопоказы и фотовыставку свободный.

Подробнее с программой фестиваля можно познакомиться по ссылке.

Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и продлится в Пушкинских Горах по 12 августа. Он посвящен памяти артиста и педагога-репетитора Мариинского театра, профессора АРБ имени. А. Я. Вагановой, заслуженного деятеля искусств РФ Геннадия Селюцкого.