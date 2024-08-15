Культура

Молодые музыканты из семи стран дадут концерт в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на концерт Международного молодёжного симфонического оркестра в рамках проекта «Родовые гнёзда русской классической культуры».

Пётр Оссовский. Михайловские нивы. Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, меломанов ждёт встреча с необычным коллективом, на короткое время объединившим без малого сто музыкантов, по преимуществу — студентов разных консерваторий, из семи стран: Беларуси, Казахстана, Китая, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана. Дирижировать оркестром будет Алексей Репников.

Большая часть программы михайловского концерта составлена из произведений русской классики. Это, прежде всего, фрагменты из опер, созданных по мотивам поэтических произведений А. С. Пушкина: увертюра к «Руслану и Людмиле» М. И. Глинки, симфоническая картина «Три чуда» из «Сказки о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, отрывки из «Мазепы» П. И. Чайковского. Помимо этого, жители и гости Пушкиногорья услышат симфоническую картину «Ночь на Лысой горе» М. П. Мусоргского и «Поганый пляс» из балета И. Ф. Стравинского «Жар-птица». Популярная зарубежная классика в концерте будет представлена пьесой-бестселлером — «Мамбо» из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна.

Концерт Международного молодёжного симфонического оркестра в большом театрально-концертном зале музейного научно-культурного центра (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) пройдёт 21 августа в 16.00. Вход свободный.

В музее рассказали, что в день накануне концерта молодые музыканты побывают на специально подготовленной для них экскурсии в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское».

Напомним, 21 августа в «Михайловском» состоится ещё одна музыкальная акция — премьера сюиты «Александр Пушкин» петербургского композитора Александра Волкотруба. Исполненная музыкантами из северной столицы, эта пьеса станет своего рода прелюдией к центральному научному событию пушкинского года в музее — Михайловским Пушкинским чтениям «Есть имена, как солнце!..». Вход в конференц-зал, который по такому случаю на какое-то время станет концертным, также свободный для всех желающих.